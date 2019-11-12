"Нічого не змінюється": Соловйов накинувся на Зеленського з претензіями

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов поскаржився на те, що президент України Володимир Зеленський не виправдав його надій і очікувань.
Заяву рупор путінського режиму зробив у коментарі "Комсомольской правде". Так він відреагував на новину про реєстрацію СБУ двох кримінальних проваджень проти нього.
"Якби я був Януковичем, то тепер міг би обратися у президенти. У нього теж було дві кримінальні справи. Але я не громадянин України, тому балотуватися нікуди не збираюся. А якщо говорити серйозно, нам говорили, що прийде Зеленський – і все зміниться. Але нічого так і не змінюється", – роздратовано висловився він про скандал.
Соловйов і Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
СБУ зареєструвала два кримінальних провадження проти топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.
Заяву у відомство подав народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Соловйов бурхливо відреагував на гучну новину і заявив, що його як єврея спеціально "цькують нацисти і бандерівці".
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