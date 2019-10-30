"Нічого не змінилося!" Бійці "Азова" влаштували "бойкот" в Золотому

Добровольці з числа ветеранів полку "Азов" залишаються в Золотому Луганської області, де 29 жовтня пройшло розведення сил.

Про це заявив лідер "Національного корпуса" Андрій Білецький, передають "Новости Донбасса".

"Для хлопців нічого абсолютно не змінилося. Вони обіцяли стояти там, захищати територію і людей - українських, в першу чергу людей, якщо армія залишить свої позиції. Вони залишаються там", - сказав він.

"Азов" 24 канал

Лідер націоналістичної партії підкреслив, що у його соратникам в Золотому "є, чим захищатися і чим захищати людей".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців в Золоте на Донбасі перед розведенням військ. Там він поскандалив з одним з ветеранів, який виступив проти такого кроку.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео гучної розмови Зеленського з добровольцями. На кадрах видно, як глава держави вимагав від них вивезти з Золотого зброю.

29 жовтня на Донбасі все ж почалося розведення військ у цього населеного пункту. Це підтвердили в штабі ООС і російські терористи "ЛНР".

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