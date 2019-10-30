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30 жовтня • оновлено в 10:00
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/ Розслідування

"Нічого не змінилося!" Бійці "Азова" влаштували "бойкот" в Золотому

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Добровольці з числа ветеранів полку "Азов" залишаються в Золотому Луганської області, де 29 жовтня пройшло розведення сил.

Про це заявив лідер "Національного корпуса" Андрій Білецький, передають "Новости Донбасса".

"Для хлопців нічого абсолютно не змінилося. Вони обіцяли стояти там, захищати територію і людей - українських, в першу чергу людей, якщо армія залишить свої позиції. Вони залишаються там", - сказав він.

"Азов"

"Азов"

24 канал

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Війна за незалежність України: "Л/ДНР" змінили тактику після початку відведення військ

Лідер націоналістичної партії підкреслив, що у його соратникам в Золотому "є, чим захищатися і чим захищати людей".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Забились в чью-то хату и бормочут "русские идут". Да пусть сидят. Собака лает, караван идёт.
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