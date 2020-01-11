"Ні на секунду не сумнівалися!" Президент МАУ відреагував на визнання провини Іраном

Президент "Міжнародних авіаліній України" Євген Дихне заявив, що в компанії знали про те, що їхній літак Boeing 737 у Тегерані (Іран) 8 січня зазнав аварії не випадково.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Так експерт транспортної галузі МАУ відреагував на офіційну заяву іранської влади щодо трагедії.

"Ми ні на одну секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи", – написав він.

Євгеній Дихне відреагував на визнання провини Іраном у збитті Boeing 737

Дихне також подякував усім "думаючим і аналізуючим" людям, які поділяли з ними таке переконання і продовжують це робити. Він підкреслив, що для компанії це дуже важливо.

"Це були наші найкращі хлопці і дівчата. Кращі. Ми сумуємо, і з нами сумує без перебільшення весь світ. 167 загублених людських життів. 9 членів нашого екіпажу. PS752", – підсумував президент МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Ірану Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

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