"Ні "хлопчикові" Маркова!" Одеса запротестувала через нового главу ОДА

В Одесі в середу, 26 червня, пройшов протест проти призначення головою обласної держадміністрації Андрія Андрейчикова.

Як передає "Громадське", учасники мітингу вимагали проведення відкритого конкурсу на посаду голови ОДА.

Всього поблизу будівлі Одеської облдержадміністрації на проспекті Шевченка, за інформацією "Думской", зібралися кілька десятків людей.

Протестувальники Громадське

Учасники акції виступили з гаслом "Ні "хлопчикові" Маркова!" через зв'язки Андрейчикова з Ігорем Марковим, лідером нині не чинної проросійської партії "Родина".

"Ми створюємо так званий штаб і хочемо не допустити на цю посаду людину із сумнівними зв'язками. Ми хочемо бачити тут людину, яка має нормальну репутацію", – сказала учасниця протесту Яна Титаренко.

Протестувальники Думская

Протестувальники Думская

Сам же кандидат у губернатори, який володіє бізнесом у сфері торгівлі металобрухтом, заявляє, що з Марковим не знайомий.

За його словами, з колишнім керівником фракції "Родины" в Одеській міськраді Сергієм Кушніром і бізнесменом Дмитром Черепом, засудженим за спробу проросійського заколоту, він розділяє захоплення полюванням – вони разом є співзасновниками клубу "Мисливець-2007".

Андрій Андрейчик скрін відео

У 2017 році журналісти "Антикорупційного офісу" опублікували розслідування про те, як Сергій Кушнір фінансує терористів ОРДЛО.

Відзначимо, серед засновників клубу також екс-нардеп 4 і 5-го скликань від партії "Наша Україна" Олексій Козаченко. Згідно зі звітом, опублікованим на сайті ЦВК, він був одним із спонсорів президентської кампанії Володимира Зеленського. Всього він пожертвував 3 млн грн ($114,5 тисяч).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Кабмін підтримав призначення на посади 8 нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. Серед імен значиться і Андрій Андрейчиков.

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