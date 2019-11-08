Незважаючи на заставу: нардепа Дубневича етапували в СІЗО

За народного депутата України групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича внесли заставу в сумі 100 млн гривень, однак його все одно етапували в СІЗО.

Вся сума була внесена ще до оголошення рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, пише "Українська правда".

"Серйозний злочин скоїли співробітники НАБУ. Тому що, коли в суді їм показали платіжки про внесену заставу, вони взяли людину й повезли в СІЗО. У рішенні суду немає жодного пункту про те, що співробітникам НАБУ дозволено етапувати Дубневича. Також в рішенні немає ні слова про Лук'янівське СІЗО", – заявив адвокат Дубневича, Олексій Шевчук.

За його словами, хтось із влади нібито дав вказівку терміново затримати Дубневича "за повної відсутності ризиків".

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Шевчук також повідомив, що заставу вносили кілька осіб, водночас внесена сума на 10 млн перевищила ту, яку встановила Апеляційна палата ВАКС.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Дубневича 31 жовтня. Йому приписують тиск на керівництво "Укрзалізниці", що призвело до збитків у сумі понад 93 млн грн.

Також 29 жовтня до його брата, колишнього нардепа Богдана Дубневича, також прийшла з обшуком САП.

Раніше "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки під час закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми братів Дубневичів.

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