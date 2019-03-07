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"Неживі, але з медалями": Цимбалюк розповів, як росіяни поплатилися за "успіх" Путіна в Україні

16.1тЧитати матеріал російською

Усе, чого вдалося домогтися президенту Росії в Україні, стало можливим лише завдяки збройному вторгненню і численним жертвам російських окупантів.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі радіо "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Адже загиблі бійці російської армії, незважаючи на всі посмертні нагороди, полягли саме через амбіції Володимира Путіна щодо українського питання.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

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Володимир Путін

Володимир Путін

"За всі ці роки те, що Володимиру Володимировичу вдалося досягти на українському напрямку, було досягнуте в більшості 5 танковою бригадою під Дебальцевим та іншими військовими підрозділами, яких нібито немає, але чомусь не всі повернулися з цієї операції живими і з медалями. Багато повернулися з медалями, але неживими", — із сарказмом наголосив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк приструнив члена Ради Федерації Росії Франца Клінцевича, який лицемірно запевняв публіку в неможливості війни між його країною та Україною. Так, журналіст сказав самовпевненому російському політикові про те, що будь-який росіянин, який прийде в Україну зі зброєю, буде ліквідований.

Також, виступаючи на російському телебаченні, журналіст нагадав окупантам, що російські військові гинуть так само, як усі люди, оскільки не є безсмертними.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Роман ЦимбалюкВолодимир Путін
Місце
Росія
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Утилизацию бандер ричто не остановит)))
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
это ЧУДО горбатенькое вещяет . МАЛЕНЬКИЙ , ты далёк от ЖУРНАЛИСТИКИ ! но ГАДИШЬ конкретно !!!!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ушастый дурачок по моему в детстве был ударен кирпичом...Где могилы российских солдат????хоть одна?)))))а ваших дебилов сдохло 13 000...нам на радость
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Andreevski Andrey, а зачем падали могилы? Так, валяются бесхозные то в овражках, то по обочине, в полях гниют.
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Andreevski Andrey, Хохлам пох на то, что у них даже в селах куча могил!! А у нас и городах их нет!!! Но...100500 русских они убили!! Где они????
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