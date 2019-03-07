"Неживі, але з медалями": Цимбалюк розповів, як росіяни поплатилися за "успіх" Путіна в Україні

Усе, чого вдалося домогтися президенту Росії в Україні, стало можливим лише завдяки збройному вторгненню і численним жертвам російських окупантів.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі радіо "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Адже загиблі бійці російської армії, незважаючи на всі посмертні нагороди, полягли саме через амбіції Володимира Путіна щодо українського питання.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Володимир Путін

"За всі ці роки те, що Володимиру Володимировичу вдалося досягти на українському напрямку, було досягнуте в більшості 5 танковою бригадою під Дебальцевим та іншими військовими підрозділами, яких нібито немає, але чомусь не всі повернулися з цієї операції живими і з медалями. Багато повернулися з медалями, але неживими", — із сарказмом наголосив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк приструнив члена Ради Федерації Росії Франца Клінцевича, який лицемірно запевняв публіку в неможливості війни між його країною та Україною. Так, журналіст сказав самовпевненому російському політикові про те, що будь-який росіянин, який прийде в Україну зі зброєю, буде ліквідований.

Також, виступаючи на російському телебаченні, журналіст нагадав окупантам, що російські військові гинуть так само, як усі люди, оскільки не є безсмертними.

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