Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

Чотири місяці тому Одеська область отримала нового губернатора. Ним став 36-річний бізнесмен Максим Куций. При цьому, головною чеснотою "довіреної особи президента в області" (саме так часто називає себе пан Куций), за словами самого Зеленського, став не досвід державної служби чи розуміння особливостей управління вкрай складним регіоном, а їх повна відсутність. Саме так Зеленський під час багатогодинного прес-марафону обґрунтував свій вибір одеського губернатора: він, мовляв – найбільш "незашкваренний" з кандидатів.

Наскільки виправданим виявився подібний підхід до вибору керівника області і якими здобутками встиг відзначитися Куций за 4 місяці роботи – розбирався OBOZREVATEL.

Максим Куций ЗІК

Зе-губернатор: що відомо про Максима Куцого?

Насправді, інформації про біографію Куцого в мережі не так вже й багато. Так, відомо, що керувати Одеською областю поставили корінного киянина 1982 року народження. Юрист за освітою, після закінчення Національної академії МВС він рік пропрацював у міліції, а після - встиг попрацювати у міжнародних аудиторських компаніях "Baker TillyУкраїна" і "Ernst & Young Global Limit". Кілька років він також трудився в інвестиційно-промисловій групі "Євразія", а з 2015 року очолив ТОВ "Сервіс і менеджмент", що спеціалізується на будівництві (код компанії у ЄРДПОУ - 40034784).

Крім цієї компанії Куций числився кінцевим бенефіціаром або співвласником компаній "Медійний партнер" (рекламне агентство, код 42076606), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво, код 34695426, засновник – кіпрська компанія "КВЕБРАЗЕЙРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" , внесок Куцого до статутного фонду – 38 копійок).

Незважаючи на те, що ці компанії, згідно декларації, поданої ще претендентом на пост губернатора Куцим, принесли йому, в цілому, майже 4 млн грн доходу за 2019 рік – у них немає навіть сайтів в інтернеті. Що особливо дивно для фірм, які надають рекламні та інформаційні послуги – і викликає питання щодо істинної мети створення цих компаній.

До речі, згідно з ЄРДПОУ, всіма цими компаніями (за винятком тієї, де засновником значиться кіпрська компанія) володіє дружина Куцого, Вероніка.

Дивний вибір Зеленського: без обговорень та конкурсів

Як бачимо, попередня діяльність Куцого була максимально далека від державної служби. А з приморським регіоном його нічого не пов'язує.

До історії з губернаторством Куций був досить непублічною людиною.

Тож чи варто дивуватися, що коли Зеленський на своїй сторінці за два місяці до призначення голови Одеської ОДА опублікував перелік кандидатів і закликав жителів регіону голосуванням визначити найбільш підходящу кандидатуру – Куций посів останнє місце за рівнем підтримки? Тоді за невідомого нікому бізнесмена проголосували всього близько 2% учасників опитування.

Однак це не завадило Зеленському зробити вибір саме на його користь. Проігнорувавши як думку жителів регіону, так і хоча б видимість вибору глави ОДА складного регіону за допомогою публічного конкурсу. "Незашквареність" кандидата переважила обіцяну під час виборчої кампанії відкритість і прозорість нової влади.

До речі, цю ж тактику згодом узяв на озброєння і сам Куций: місцеві ЗМІ рясніють повідомленнями, що своїх заступників він вибирав, базуючись не на їхньому досвіді або знанні особливостей Одеської області, а виходячи з особистих симпатій і зв'язків. Так що в оточенні губернатора сьогодні, як повідомляють місцеві медіа– всього один уродженець Одеської області. Загалом же регіоном управляють приїжджі – переважно, з таким же "серйозним" досвідом в державному управлінні, як і у самого Куцого.

Обіцяти – не мішки перевертати

Новим губернатором одесити не дуже задоволені. Скаржаться: в області він рідкісний гість – багато часу він проводить в Києві з сім'єю. Тож на робочому місці застати керівника ОДА – справа непроста. А прохання перерахувати досягнення Куцого за 4 з гаком місяці роботи багатьох введе в ступор.

Згідно аналітиеи порталу "Слово і Діло", чинний губернатор обіцянками не розкидається: з моменту призначення він встиг дати всього 7 більш-менш конкретних обіцянок. Подібна небагатослівність могла б бути похвальною, якби не одне "але": жодну з даних обіцянок Куций виконати поки не спромігся.

Так, нібито обіцяної допомоги не дочекалися двоє діток, яких вилучили з неблагополучної сім'ї і поклали в лікарню в Великомихайлівському районі. Вночі малюки вистрибнули з другого поверху медустанови – і сильно постраждали. Але подейкують, що вся допомога губернатора вичерпалася постом в Фейсбук 28 жовтня 2019 року наступного змісту: "Докладемо всіх зусиль, щоб діти якомога швидше одужали!".

"Особистий контроль" Куцого і численні запевнення в тому, що всі причетні до знущань над неповнолітніми вихованцями притулку "Світанок", понесуть заслужене покарання закінчилися створенням комісії ОДА (про конкретні результати роботи якої повідомлень годі й шукати) і традиційною констатацією існуючих в притулку проблем на сторінці у Фейсбук.

При цьому до звільнень справа не дійшла. Наприклад, керівниця відділу соціально-правового захисту дітей, Світлана Кузнєцова, станом на 1 грудня 2019 го спокійно продовжувала працювати. Через більш ніж місяць після того, як моторошні події в притулку підірвали інформаційний простір.

За інформацією порталу "Слово і Діло", немає видимих зрушень також у виконанні даної 7 листопада 2019 року губернатором Куцим обіцянки забезпечити одеських паралімпійців всім необхідним для підготовки та участі в Паралімпійських Іграх в Токіо.

Схожа ситуація – і з озвученими 27 грудня обіцянками передати пересувні вагові комплекси громадам і районам, де пролягають основні автомагістралі. Та й сприяти розслідуванню корупційних справ Максим Куций поки готовий, схоже, лише на словах. Принаймні, далі чергових правильних фраз справа поки що не пішла.

Провальна робота губернатора

За версією порталу "Слово і Діло" одна з найсвіжіших обіцянок Куцого стосувалася вирішення проблем мешканців мікрорайону "Райдужний". На 20 тисяч людей, що проживають в цьому мікрорайоні, там працює всього один приватний дитячий садочок – і жодної школи чи лікарні. 12 листопада 2019 року Куций урочисто пообіцяв: докладе всіх зусиль для вирішення багаторічних проблем людей.

Про те, наскільки губернатор має намір відповідати за свої обіцянки, а також про ефективність його роботи куди красномовніше його власної сторінки в Фейсбук розкажуть сухі цифри. Зокрема, ті, які показують результати освоєння бюджетних грошей в області за 2019 рік.

На реалізацію 26 регіональних цільових програм області було потрібно трохи більше 502 млн грн. Отримати з бюджету вдалося не всю суму: лише 369 млн 358 тис. грн. А освоїли – і того менше: лише 269, 3 млн грн. або близько 70% від виділеного. Невикористані 122 млн грн за підсумками року були повернуті до центрального бюджету.

Чому ж в умовах і без того недостатнього фінансування першочергових потреб області склалася ситуація, коли гроші не були використані за призначенням? Причина проста: через нестачу чи то професіоналізму, чи то зацікавленості проблемами регіону, губернатор і його команда погоджували і підписували необхідні документи з великою затримкою.

Наприклад, за даними опозиційних депутатів облради, найбільше постраждала програма "Доступна медицина": з виділених на її реалізацію коштів було освоєно лише близько 40%: губернатор влаштував цілу подію з передачі закупленого для Балтської центральної районної лікарні обладнання на загальну суму 2 млн грн . Тоді як 71 млн грн з цієї програми до кінця року не освоїли і вони були повернуті до Держказначейства – за гострої потреби районних і сільських лікарень в новому обладнанні і медикаментах, а також систематичного порушення передбаченого законом права хворих на безкоштовні ліки.

Провальною виявилася і робота губернатора по реконструкції та ремонту доріг. З отриманих 617 млн грн було освоєно лише 360 млн грн. І це при тому, що дороги в Одеській області є чи не найгіршими по всій Україні...

Трагедія у коледжі на Троїцькій: 16 жертв і незасвоєні уроки

Страшним іспитом на профпридатність для нового губернатора стала величезна трагедія – пожежа в будівлі економічного коледжу на вулиці Троїцької. І Максим Куций цей іспит провалив, продемонструвавши повну безпорадність в умовах горя, з яким зіштовхнулася Одеса.

Так, через місяць після трагедії губернатор збирав нараду з приводу ліквідації наслідків пожежі в коледжі, що завершилася черговою обіцянкою Куцого: цього разу – просити грошей у Міносвіти на проведення робіт.

У той же час, за даними журналістів місцевого телеканалу ВолнаТВ, за час роботи Куцого в регіоні до нього не раз зверталися з заявками про необхідність проведення протипожежних робіт на основних об'єктах культури і охорони здоров'я. Їх всі губернатор наполегливо ігнорував – до трагедії в коледжі. Якої, швидше за все, вдалося б уникнути, якби там такі роботи були проведені.

І з необхідних майже 9 млн грн, повідомляють журналісти, посилаючись на власні джерела, було погоджено лише 5,5 млн грн – у жовтні-листопаді. Ось тільки розпорядження про виділення грошей губернатор підписав вже після трагедії, 6 і 27 грудня. При цьому, на ряд об'єктів було виділено лише частину необхідної суми, а частина – фінансування так і не дочекалася.

Місцеві журналісти такі затримки намагалися пояснити наполегливо циркулюючими чутками про те, що хтось із оточення губернатора від його імені нібито вимагав у замовників робіт по ремонту систем протипожежного захисту 5% "відкату". Правда, ці чутки вони так нічим і не підтвердили. А практика показує, що подібні ситуації далеко не обов'язково пов'язані з корупцією. Іноді це просто може бути сигналом того, що людина знаходиться не на своєму місці.

До речі, схоже, саме такої думки про нового начальника дотримуються в самій Одеській ОДА. Куцому так і не вдалося налагодити стосунки з підлеглими. Втім, коли всі аргументи з приводу необхідності спільної роботи з боку голови ОДА зводяться до закликів "звільнятися, якщо щось не подобається" - на реальний компроміс розраховувати наївно.

Ось і змушений Куций постійно спростовувати вперті чутки про свою швидку відставку. І робити вигляд, що не звертає уваги на напружену ситуацію в області. А також – не помічати мітинги одеситів, що регулярно проходять під вікнами ОДА. Адже повну безпорадність Куций продемонстрував і у боротьбі з незаконними забудовами прибережних зон і пляжів, і в розв'язанні конфліктних ситуацій з недобудовами, і в інших, таких болючих для жителів регіону і, схоже, таких нецікавих для "представника президента" проблем.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!