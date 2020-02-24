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24 лютого • оновлено в 13:02
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"Незашкваренний". Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

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Чотири місяці тому Одеська область отримала нового губернатора. Ним став 36-річний бізнесмен Максим Куций. При цьому, головною чеснотою "довіреної особи президента в області" (саме так часто називає себе пан Куций), за словами самого Зеленського, став не досвід державної служби чи розуміння особливостей управління вкрай складним регіоном, а їх повна відсутність. Саме так Зеленський під час багатогодинного прес-марафону обґрунтував свій вибір одеського губернатора: він, мовляв – найбільш "незашкваренний" з кандидатів.

Наскільки виправданим виявився подібний підхід до вибору керівника області і якими здобутками встиг відзначитися Куций за 4 місяці роботи – розбирався OBOZREVATEL.

Максим Куций

Максим Куций

ЗІК

Зе-губернатор: що відомо про Максима Куцого?

Насправді, інформації про біографію Куцого в мережі не так вже й багато. Так, відомо, що керувати Одеською областю поставили корінного киянина 1982 року народження. Юрист за освітою, після закінчення Національної академії МВС він рік пропрацював у міліції, а після - встиг попрацювати у міжнародних аудиторських компаніях "Baker TillyУкраїна" і "Ernst & Young Global Limit". Кілька років він також трудився в інвестиційно-промисловій групі "Євразія", а з 2015 року очолив ТОВ "Сервіс і менеджмент", що спеціалізується на будівництві (код компанії у ЄРДПОУ - 40034784).

Крім цієї компанії Куций числився кінцевим бенефіціаром або співвласником компаній "Медійний партнер" (рекламне агентство, код 42076606), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво, код 34695426, засновник – кіпрська компанія "КВЕБРАЗЕЙРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" , внесок Куцого до статутного фонду – 38 копійок).

Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?
Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?
Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

Незважаючи на те, що ці компанії, згідно декларації, поданої ще претендентом на пост губернатора Куцим, принесли йому, в цілому, майже 4 млн грн доходу за 2019 рік – у них немає навіть сайтів в інтернеті. Що особливо дивно для фірм, які надають рекламні та інформаційні послуги – і викликає питання щодо істинної мети створення цих компаній.

До речі, згідно з ЄРДПОУ, всіма цими компаніями (за винятком тієї, де засновником значиться кіпрська компанія) володіє дружина Куцого, Вероніка.

Дивний вибір Зеленського: без обговорень та конкурсів

Як бачимо, попередня діяльність Куцого була максимально далека від державної служби. А з приморським регіоном його нічого не пов'язує.

До історії з губернаторством Куций був досить непублічною людиною.

Тож чи варто дивуватися, що коли Зеленський на своїй сторінці за два місяці до призначення голови Одеської ОДА опублікував перелік кандидатів і закликав жителів регіону голосуванням визначити найбільш підходящу кандидатуру – Куций посів останнє місце за рівнем підтримки? Тоді за невідомого нікому бізнесмена проголосували всього близько 2% учасників опитування.

Однак це не завадило Зеленському зробити вибір саме на його користь. Проігнорувавши як думку жителів регіону, так і хоча б видимість вибору глави ОДА складного регіону за допомогою публічного конкурсу. "Незашквареність" кандидата переважила обіцяну під час виборчої кампанії відкритість і прозорість нової влади.

До речі, цю ж тактику згодом узяв на озброєння і сам Куций: місцеві ЗМІ рясніють повідомленнями, що своїх заступників він вибирав, базуючись не на їхньому досвіді або знанні особливостей Одеської області, а виходячи з особистих симпатій і зв'язків. Так що в оточенні губернатора сьогодні, як повідомляють місцеві медіа– всього один уродженець Одеської області. Загалом же регіоном управляють приїжджі – переважно, з таким же "серйозним" досвідом в державному управлінні, як і у самого Куцого.

Обіцяти – не мішки перевертати

Новим губернатором одесити не дуже задоволені. Скаржаться: в області він рідкісний гість – багато часу він проводить в Києві з сім'єю. Тож на робочому місці застати керівника ОДА – справа непроста. А прохання перерахувати досягнення Куцого за 4 з гаком місяці роботи багатьох введе в ступор.

Згідно аналітиеи порталу "Слово і Діло", чинний губернатор обіцянками не розкидається: з моменту призначення він встиг дати всього 7 більш-менш конкретних обіцянок. Подібна небагатослівність могла б бути похвальною, якби не одне "але": жодну з даних обіцянок Куций виконати поки не спромігся.

Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

Так, нібито обіцяної допомоги не дочекалися двоє діток, яких вилучили з неблагополучної сім'ї і поклали в лікарню в Великомихайлівському районі. Вночі малюки вистрибнули з другого поверху медустанови – і сильно постраждали. Але подейкують, що вся допомога губернатора вичерпалася постом в Фейсбук 28 жовтня 2019 року наступного змісту: "Докладемо всіх зусиль, щоб діти якомога швидше одужали!".

Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

"Особистий контроль" Куцого і численні запевнення в тому, що всі причетні до знущань над неповнолітніми вихованцями притулку "Світанок", понесуть заслужене покарання закінчилися створенням комісії ОДА (про конкретні результати роботи якої повідомлень годі й шукати) і традиційною констатацією існуючих в притулку проблем на сторінці у Фейсбук.

Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

При цьому до звільнень справа не дійшла. Наприклад, керівниця відділу соціально-правового захисту дітей, Світлана Кузнєцова, станом на 1 грудня 2019 го спокійно продовжувала працювати. Через більш ніж місяць після того, як моторошні події в притулку підірвали інформаційний простір.

Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

За інформацією порталу "Слово і Діло", немає видимих зрушень також у виконанні даної 7 листопада 2019 року губернатором Куцим обіцянки забезпечити одеських паралімпійців всім необхідним для підготовки та участі в Паралімпійських Іграх в Токіо.

Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

Схожа ситуація – і з озвученими 27 грудня обіцянками передати пересувні вагові комплекси громадам і районам, де пролягають основні автомагістралі. Та й сприяти розслідуванню корупційних справ Максим Куций поки готовий, схоже, лише на словах. Принаймні, далі чергових правильних фраз справа поки що не пішла.

Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?
Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

Провальна робота губернатора

За версією порталу "Слово і Діло" одна з найсвіжіших обіцянок Куцого стосувалася вирішення проблем мешканців мікрорайону "Райдужний". На 20 тисяч людей, що проживають в цьому мікрорайоні, там працює всього один приватний дитячий садочок – і жодної школи чи лікарні. 12 листопада 2019 року Куций урочисто пообіцяв: докладе всіх зусиль для вирішення багаторічних проблем людей.

Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

Про те, наскільки губернатор має намір відповідати за свої обіцянки, а також про ефективність його роботи куди красномовніше його власної сторінки в Фейсбук розкажуть сухі цифри. Зокрема, ті, які показують результати освоєння бюджетних грошей в області за 2019 рік.

На реалізацію 26 регіональних цільових програм області було потрібно трохи більше 502 млн грн. Отримати з бюджету вдалося не всю суму: лише 369 млн 358 тис. грн. А освоїли – і того менше: лише 269, 3 млн грн. або близько 70% від виділеного. Невикористані 122 млн грн за підсумками року були повернуті до центрального бюджету.

Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?
Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?
Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?
Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?
Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?
Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?
Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

Чому ж в умовах і без того недостатнього фінансування першочергових потреб області склалася ситуація, коли гроші не були використані за призначенням? Причина проста: через нестачу чи то професіоналізму, чи то зацікавленості проблемами регіону, губернатор і його команда погоджували і підписували необхідні документи з великою затримкою.

Наприклад, за даними опозиційних депутатів облради, найбільше постраждала програма "Доступна медицина": з виділених на її реалізацію коштів було освоєно лише близько 40%: губернатор влаштував цілу подію з передачі закупленого для Балтської центральної районної лікарні обладнання на загальну суму 2 млн грн . Тоді як 71 млн грн з цієї програми до кінця року не освоїли і вони були повернуті до Держказначейства – за гострої потреби районних і сільських лікарень в новому обладнанні і медикаментах, а також систематичного порушення передбаченого законом права хворих на безкоштовні ліки.

Провальною виявилася і робота губернатора по реконструкції та ремонту доріг. З отриманих 617 млн грн було освоєно лише 360 млн грн. І це при тому, що дороги в Одеській області є чи не найгіршими по всій Україні...

Трагедія у коледжі на Троїцькій: 16 жертв і незасвоєні уроки

Страшним іспитом на профпридатність для нового губернатора стала величезна трагедія – пожежа в будівлі економічного коледжу на вулиці Троїцької. І Максим Куций цей іспит провалив, продемонструвавши повну безпорадність в умовах горя, з яким зіштовхнулася Одеса.

Так, через місяць після трагедії губернатор збирав нараду з приводу ліквідації наслідків пожежі в коледжі, що завершилася черговою обіцянкою Куцого: цього разу – просити грошей у Міносвіти на проведення робіт.

У той же час, за даними журналістів місцевого телеканалу ВолнаТВ, за час роботи Куцого в регіоні до нього не раз зверталися з заявками про необхідність проведення протипожежних робіт на основних об'єктах культури і охорони здоров'я. Їх всі губернатор наполегливо ігнорував – до трагедії в коледжі. Якої, швидше за все, вдалося б уникнути, якби там такі роботи були проведені.

І з необхідних майже 9 млн грн, повідомляють журналісти, посилаючись на власні джерела, було погоджено лише 5,5 млн грн – у жовтні-листопаді. Ось тільки розпорядження про виділення грошей губернатор підписав вже після трагедії, 6 і 27 грудня. При цьому, на ряд об'єктів було виділено лише частину необхідної суми, а частина – фінансування так і не дочекалася.

Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?
Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?
Чому одесити незадоволені губернатором Куцим?

Місцеві журналісти такі затримки намагалися пояснити наполегливо циркулюючими чутками про те, що хтось із оточення губернатора від його імені нібито вимагав у замовників робіт по ремонту систем протипожежного захисту 5% "відкату". Правда, ці чутки вони так нічим і не підтвердили. А практика показує, що подібні ситуації далеко не обов'язково пов'язані з корупцією. Іноді це просто може бути сигналом того, що людина знаходиться не на своєму місці.

До речі, схоже, саме такої думки про нового начальника дотримуються в самій Одеській ОДА. Куцому так і не вдалося налагодити стосунки з підлеглими. Втім, коли всі аргументи з приводу необхідності спільної роботи з боку голови ОДА зводяться до закликів "звільнятися, якщо щось не подобається" - на реальний компроміс розраховувати наївно.

Ось і змушений Куций постійно спростовувати вперті чутки про свою швидку відставку. І робити вигляд, що не звертає уваги на напружену ситуацію в області. А також – не помічати мітинги одеситів, що регулярно проходять під вікнами ОДА. Адже повну безпорадність Куций продемонстрував і у боротьбі з незаконними забудовами прибережних зон і пляжів, і в розв'язанні конфліктних ситуацій з недобудовами, і в інших, таких болючих для жителів регіону і, схоже, таких нецікавих для "представника президента" проблем.

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Теми
Дитяча безпека Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
губернатор Держказначейство України
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