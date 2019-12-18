Незамінна? Хто і чому кришує чиновницю Укртрансбезпеки, що провалила атестацію

Вже після зміни керівництва Укртрансбезпеки у листопаді 2019-го року у регіональних структурних підрозділах цієї держслужби перевірили кваліфікацію співробітників. Тих, хто не зміг пройти щорічну державну атестацію – попросили на вихід. Але, як виявилося, не всіх.

Так, приміром, в Управлінні Укртрансбезпеки в Одеській області звільнили всіх, хто не склав державну атестацію, окрім однієї людини: Наталії Жерноклєєвої, яка обіймає посаду заступника начальника регіонального управління і очолює відділ державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті. Попри провалену атестацію, усупереч вимогам законодавства, вона залишається на посаді. Чому - розбирався OBOZREVATEL.

Причинами надзвичайної поблажливості до пані Жерноклєєвої, яка попри провалену державну атестацію, не була звільнена з посади заступниці начальника Управління Державної служби з питань безпеки на транспорті в Одеській області, першими зацікавилися одеські активісти, які досить давно домагаються наведення ладу в регіональному управлінні Укртрансбезпеки і мають багато запитань щодо діяльності цієї чиновниці.

Наталія Жерноклєєва, заступник начальника - начальник відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки в Одеській області

Ці запитання – зокрема, щодо компетентності Жерноклєєвої, причин, з яких вона досі не звільнена, а також її можливої причетності до корупційних схем, - вони адресували безпосередньому керівникові Жерноклєєвої Роману Демидюку.

В.о. керівника регіонального управління Укртрансбезпеки Демидюк заявив, що атестація дійсно підтвердила некомпетентність його заступниці, що відповідну інформацію він передав своєму вищому керівництву у Київ – і не знає, чому там на цю інформацію не зважили. Крім того, у розмові з активістами, Демидюк уточнив, що хоча за 2 місяці роботи на посаді не отримав доказів корупційних дій Жерноклєєвої, заперечити, що вона може бути причетна до блокування роботи стаціонарної системи габаритно-вагового контролю на КПП "Дачне", що розташоване на трасі М05 Київ-Одеса, він не може.

Скандали довкола цього вагового комплексу трясуть Одесу вже давно. Так, навесні 2019 року там навіть відбулася стрілянина, унаслідок якої кілька людей отримали поранення. Журналісти місцевого видання "Думская" запевняли: стрілянина стала кульмінацією розбірок між пані Жерноклєєвою та її тодішнім начальником Сергієм Талалою за право "претендувати на контроль за зважуванням, а відповідно - і обілечуванням вантажівок".

У квітні 2019 року на КПП "Дачне" на Одещині відбулася стрілянина: постраждали люди

Судячи з усього, головна причина "незамінності" пані Жерноклєєвої має конкретне ім’я та прізвище: Михайло Огерук.

Давній знайомий Жерноклєєвої, він наразі очолює одне з управлінь Укртрансбезпеки і займається "боротьбою з корупцією" в цій державній службі. І саме Огерук, за дивним "збігом" обставин, очолює дисциплінарну комісію, яка мала би звільнити Жерноклєєву, яка провалила атестацію. Тож є всі підстави припускати, що саме завдяки йому чиновниця, що продемонструвала свою некомпетентність та невідповідність займаній посаді, досі не звільнена.

Подейкують, що Огерук познайомився з Жерноклєєвою ще у період, коли вони обоє працювали у правоохоронних органах. Там вони, схоже, і порозумілися.

Ще у 2012-му році тоді ще співробітник УБОП Огерук фігурував у корупційних скандалах. Зокрема, його публічно звинуватили у вимаганні хабаря у розмірі 30 тисяч доларів у голови Приморської сільради Козубенка. Падчірка Козубенка, яка розповіла про це журналістам, заявила також про силовий та психологічний тиск з боку Огерука на її родину. За її словами, аби змусити Козубенків платити, Огерук навіть влаштував кількамісячний арешт для дружини голови сільради. У результаті пережитого мама оповідачки потрапила до психіатричного відділення.

Десь у той же період питання щодо можливої причетності до корупційних діянь виникало у силовиків СБУ і до Жерноклєєвої. Подейкують, вони навіть приходили до неї з обшуками. Однак з якихось причин до суду справа доведена не була.

Так чи інакше, але у результаті численних скандалів, з системи МВС Огерук вимушений був піти. І де би він не працював після звільнення з УБОП – усюди досить швидко з’являлася і Жерноклєєва. Навіть побіжний аналіз трудових біографій обох формує стійке враження: Жерноклєєва для Огерука була "своєю людиною" на Одещині.

Активісти в Одесі протестують проти продовження роботи Жерноклєєвої після проваленої державної атестації

Так, приміром, влаштувавшись головним "борцем з корупцією" в Держекоінспекцію України, Огерук вже за кілька місяців протягнув Жерноклєєву на посаду заступника начальника Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря. За час роботи в екоінспекції тандем Огерук-Жерноклєєва неодноразово згадувався у контексті корупційних скандалів. Замовлення віп-номерів у готелях вартістю у 900 доларів за ніч за бюджетний кошт, дороговартісні банкети, "заробіток" на митному оформленні вантажів, що потребували дозволів екоінспекторів та відмивання коштів через кіпрські офшори… За бажання, детальні розповіді про численні корупційні схеми, у прив’язці до яких згадувалися ці давні знайомі, нескладно знайти у відкритих джерелах.

Однак, якщо саме через ці скандали зрештою Огерук та Жерноклєєва змушені були піти з екоінспекції – публічно про це заявлено не було. І у кримінальні провадження не вилилося. Тож обидва давні знайомі спокійнісінько перемістилися до іншої держструктури. Цього разу – до Укртрансбезпеки. Огерук і у цій структурі взявся "боротися з корупцією", обійнявши посаду начальника відділу оперативного контролю у Державній службі з питань безпеки на транспорті, а Жерноклєєва знову всілася у крісло заступниці - цього разу начальника регіонального структурного підрозділу Укртрансбезпеки – як завжди, в Одесі.

За час роботи Жерноклєєвої в управлінні, там змінилося 5 начальників. Вона ж міцно тримається на посаді. Попри те, що не так давно проти чиновниці було відкрито кримінальне провадження, поки що - через службову недбалість: прокуратура Одеської області проводить досудове розслідування її ролі у блокуванні стаціонарного комплексу, з якого, як розповідають в Одесі, колишній начальник Одеського облавтодору після конфлікту з Жерноклєєвою навіть повивозив все обладнання.

Втім, лише звинуваченнями у недбалості для Жерноклєєвої цікавість правоохоронних органів може і не закінчитися. Не так давно у відкритий доступ були викладені фотографії її щоденника, який більше схожий на книгу обліку прибутків. Товстенький блокнот переповнений записами з прізвищами конкретних інспекторів Укртрансбезпеки, вказівками на конкретні системи габаритно-вагового контролю і цифрами. Активісти кількох місцевих громадських організацій підозрюють, що це – суми хабарів від водіїв фур.

У записнику, знайденому на робочому місці Жерноклєєвої - прізвища інспекторів, конкретні ГВК та незрозумілі цифри...

У записнику, знайденому на робочому місці Жерноклєєвої - прізвища інспекторів, конкретні ГВК та незрозумілі цифри...

У записнику, знайденому на робочому місці Жерноклєєвої - прізвища інспекторів, конкретні ГВК та незрозумілі цифри...

У записнику, знайденому на робочому місці Жерноклєєвої - прізвища інспекторів, конкретні ГВК та незрозумілі цифри...

... а також цілком зрозумілі суми грошей

Втім, на прямі запитання щодо загадкових записів пані Жерноклєєва відповідати відмовляється.

За інформацією громадських активістів, мовчанка Жерноклєєвої пояснюється тим, що саме за її участі в області вибудувана ціла корупційна схема, за допомогою якої представники поліції, чиновники облавтодору та регіональної філії Укртрансбезпеки заробляли грубі гроші. Полягає схема у пропуску "за винагороду" великогабаритного транспорту зі значним перегрузом - без зважування. Як стверджують місцеві розслідувачі, про те, що з тієї чи іншої вантажівки хабар вже сплачено, учасники схеми сповіщали інспекторів Укртрансбезпеки за допомогою СМС-повідомлень з номерами машин. І ті – просто закривали очі на проїзд відверто перевантажених машин без зважування.

І, схоже, саме цю інформацію і нотувала у своєму щоденнику пані Жерноклєєва.

Враховуючи, що штрафи за перегруз фур в Україні – дуже серйозні, і сягають 3-5 тисяч євро у гривневому еквіваленті, власники вантажівок були готові заплатити половину цієї суми, аби уникнути санкцій.

Тож організатори схеми завдавали державі збитків двічі: коли дозволяли перевантаженим фурам руйнувати збудовані за бюджетний кошт дороги і коли клали собі до кишень кошти, які мали би бути спрямовані на ремонт пошкодженого дорожного покриття.

Як би там не було, розслідувати причетність чи непричетність пані Жерноклєєвої до цієї корупційної схеми буде слідство, а її провину визначатиме суд. Але незалежно від того, до яких висновків прийде слідство, Жерноклєєва має бути звільнена з займаної посади. Бо за законом державний службовець, який провалив атестацію, продовжувати працювати на держслужбі не може.

Навіть якщо має, як пані Жерноклєєва, потужний "дах" у центральному керівництві державної структури.

P.S. Cтаном на 12 грудня 2019 року відносно Наталі Жерноклєєвої дисциплінарна комісія Укртрансбезпеки розпочала дисциплінарне провадження за зверненням ГО "Україна - це ми". Згідно наказу №47-д, до завершення перевірки її було відсторонено від виконання посадових обов’язків.

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