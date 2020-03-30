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30 березня • оновлено в 21:00
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Незаконно продавали маски в Іспанію і Китай: правоохоронці провели обшуки в декількох областях. Фото і відео

1.3т
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Прикордонники розкрили групу осіб, які незаконно експортували медичні маски за заниженою ціною в Іспанію і Китай.

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Як повідомляється на сайт МВС, іноземцеві продали понад 300 тисяч масок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку. При цьому ринкова вартість партії становить майже 61 мільйон гривень (щоб подивитися всі фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Незаконно продавали маски в Іспанію і Китай: проведені обшуки втрьох областях

МВС

Правоохоронці встановили коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної оборудки. Йдетьяс про співробітників двох харківських підприємств, які за заниженою ціною продали маски громадянину Китаю.

Обшуки проводилися на восьми об'єктах в трьох областях – Київській, Харківській та Полтавській.

Незаконно продавали маски в Іспанію і Китай: проведені обшуки втрьох областях

МВС

"За результатами обшуків в складських і виробничих приміщеннях, офісах і фактичних місцях проживання фігурантів, правоохоронці виявили та вилучили первинні фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, що свідчать про покупку і подальшому продажі медичних масок, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, USB накопичувачі, зразки респіраторних масок, грошові кошти в сумі 243 000 доларів США та 14 500 євро", – підкреслили у відомстві.

Незаконно продавали маски в Іспанію і Китай: проведені обшуки втрьох областях

МВС

Незаконно продавали маски в Іспанію і Китай: проведені обшуки втрьох областях

МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст розкрив "аферу" з поставками масок з України до Барселони. Як з'ясувалося, експорт здійснював громадянин Китаю.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Державна прикордонна служба України
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