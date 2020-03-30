Незаконно продавали маски в Іспанію і Китай: правоохоронці провели обшуки в декількох областях. Фото і відео

Прикордонники розкрили групу осіб, які незаконно експортували медичні маски за заниженою ціною в Іспанію і Китай.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляється на сайт МВС, іноземцеві продали понад 300 тисяч масок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку. При цьому ринкова вартість партії становить майже 61 мільйон гривень (щоб подивитися всі фото і відео, проскрольте новину до кінця).

МВС

Правоохоронці встановили коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної оборудки. Йдетьяс про співробітників двох харківських підприємств, які за заниженою ціною продали маски громадянину Китаю.

Обшуки проводилися на восьми об'єктах в трьох областях – Київській, Харківській та Полтавській.

МВС

"За результатами обшуків в складських і виробничих приміщеннях, офісах і фактичних місцях проживання фігурантів, правоохоронці виявили та вилучили первинні фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, що свідчать про покупку і подальшому продажі медичних масок, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, USB накопичувачі, зразки респіраторних масок, грошові кошти в сумі 243 000 доларів США та 14 500 євро", – підкреслили у відомстві.

МВС

МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст розкрив "аферу" з поставками масок з України до Барселони. Як з'ясувалося, експорт здійснював громадянин Китаю.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!