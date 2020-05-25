Незаконне ув'язнення нацгвардійця Марківа в Італії: у Слов'янську проведуть слідчий експеримент

У місті Слов'янськ Донецької області проведуть слідчий експеримент у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Його мета – довести непричетність воїна до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронова 24 травня 2014 року.

Як повідомляється на сайті МВС, на Донбас вже прибула група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та НТУУ "КПІ". Її очолив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Віталій Марків Сайт МВС

У Слов'янську проведуть слідчий експеримент у справі Марківа Сайт МВС

Зокрема, фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні події.

"Сподіваємося, слідство Нацполіції отримає фахові висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям для неупередженого розгляду апеляційних скарг, поданих захистом нашого гвардійця та від імені держави Україна", – сказано у повідомленні МВС.

У Слов'янську проведуть слідчий експеримент у справі Марківа Сайт МВС

У Слов'янську проведуть слідчий експеримент у справі Марківа Сайт МВС

У Слов'янську проведуть слідчий експеримент у справі Марківа Сайт МВС

У Слов'янську проведуть слідчий експеримент у справі Марківа Сайт МВС

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