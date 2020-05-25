Незаконне ув'язнення нацгвардійця Марківа в Італії: у Слов'янську проведуть слідчий експеримент

У місті Слов'янськ Донецької області проведуть слідчий експеримент у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Його мета – довести непричетність воїна до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронова 24 травня 2014 року.

Як повідомляється на сайті МВС, на Донбас вже прибула група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та НТУУ "КПІ". Її очолив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Віталій Марків Сайт МВС

У Слов'янську проведуть слідчий експеримент у справі Марківа Сайт МВС

Зокрема, фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні події.

"Сподіваємося, слідство Нацполіції отримає фахові висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям для неупередженого розгляду апеляційних скарг, поданих захистом нашого гвардійця та від імені держави Україна", – сказано у повідомленні МВС.

У Слов'янську проведуть слідчий експеримент у справі Марківа Сайт МВС

У Слов'янську проведуть слідчий експеримент у справі Марківа Сайт МВС

У Слов'янську проведуть слідчий експеримент у справі Марківа Сайт МВС

У Слов'янську проведуть слідчий експеримент у справі Марківа Сайт МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, воїн Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними колишнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Президент України Володимир Зеленський порушував питання щодо справи Марківа на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в рамках сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у листопаді 2019 року.

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