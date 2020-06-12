Незаконне стеження за Порошенком: в "ЄС" вимагають від Генпрокурора зареєструвати кримінальну справу

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" подали до Офісу Генпрокурора заяви про злочин щодо незаконного стеження за п’ятим Президентом України, лідером партії Петром Порошенком.

Як повідомляє пресслужба політсили, якщо санкцію на незаконне стеження за лідером опозиції дала Ірина Венедіктова за командою з Банкової – і Генпрокурорка, і президент мають піти у відставку, переконані у "ЄС".

"Санкцію на такі дії може дати одна людина в країні – це Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Саме тому ми прийшли до неї. Бо якщо вона віддала цей злочинний наказ, як ми розуміємо через те, що їй "викрутили руки" з Банкової, то це – "Вотергейт". Це вже демократичний світ проходив, і це означає, що та влада, яка так тиснула на Генерального прокурора, той прокурор, який віддавав такі злочинні накази – вони мають йти у відставку, а вищому керівництву держави має оголошуватися імпічмент", – наголосив співголова фракції Артур Герасимов.

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"Якщо не вона віддавала цей наказ, то тоді це є злочин, який здійснений невстановленими працівниками правоохоронних органів. Саме для того з цими заявами про злочин ми і прийшли особисто до Венедіктової", – пояснив Артур Герасимов.

"Ми знаємо, що Генеральний прокурор навіть у темний час доби реєструє кримінальні провадження проти опозиційних діячів. У нашому випадку був дуже потужний брифінг про факт незаконного стеження. Тому група народних депутатів звертається ще додатково з письмовими зверненнями до Генпрокурора, щоб за тими фактами, що були оприлюднені і зараз навіть доступні відповідні фотоматеріали на сайті партії "Європейська Солідарність" – щоб відповідно до закону протягом 24 годин були зареєстровані кримінальні провадження", – повідомив адвокат Ігор Головань.

"Ми вважаємо, що там є підстави для реєстрації 182 статті ККУ "незаконне стеження". Я думаю, є там 344 стаття – мається на увазі "перешкоджання і втручання в діяльність державного діяча". І думаю, що там є 365 стаття – мова йде про перевищення повноважень працівником правоохоронних органів. Оскільки той факт, що там підроблені номери автомобілів, свідчить, що ці невстановлені особи на автомобілях, на яких здійснювалося стеження, це могли бути представники правоохоронних органів. Я думаю, що народні депутати поставлять це питання і протягом доби буде зареєстровано відповідні кримінальні провадження", – заявив Ігор Головань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЄС" заявили, що за Петром Порошенком ведеться незаконне стеження. Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов оприлюднив фотографії автівок із номерними знаками, яких не існує в базі, які були зафіксовані поблизу помешкання п’ятого президента.

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