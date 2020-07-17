Журналісти опублікували записи із кабінетів посадовців Міністерства оборони, які свідчать, що технічні параметри неякісних бронежилетів, закуплених відомством у 2019 році, відповідають вимогам конкретного виробника – компанії "Темп-3000".

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях". Розмови, які відбувалися в Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ 23 та 24 квітня, свідчать про те, що на співробітників управління міг чинитися тиск щодо скорішого приймання закуплених партій бронежилетів.

Так, в одному із фрагментів записів чоловік з голосом, схожим на голос начальника Управління контролю якості при Міноборони України Михайла Каморянського, який пізніше отримав підозру у цій справі, говорить про те, як керівництво відомства переймалося через проведену закупівлю бронежилетів. Це відбувалось в той період, коли переможець тендеру – фірма "Темп-3000" – вже відвантажив перші партії засобів захисту.

"Цілий міністр оборони – йому робити не***, переживати: здасться сьогодні "Темп" чи не здасться. Вони собі там кишені набивають, на***, нашими з вашими руками – а ти ще за цю ху*** пи*** отримуєш" – чутно на аудіозаписах. Пізніше у коментарі "Схемам" він не спростував того, що військовослужбовців тоді просили пришвидшити прийняття бронежилетів.

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Фрагменти розмов свідчать, що військові, за сприяння тодішнього міністра оборони Степана Полторака нібито вирішили неофіційно провести власний експеримент. При цьому, схоже, Дмитро Марченко віддавав вказівки підлеглим та узгоджував з міністром – якщо результат експерименту буде негативний, то озвучувати журналістам його не будуть.

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Подальші розмови з кабінетів Міноборони свідчать, що і їхні власні дослідження підтвердили, що: балістичний пакет при намоканні прострілюється. Зокрема, в одному із фрагментів, вочевидь, Дмитро Марченко повідомляє про це міністра і заспокоює, що це – "нормальний результат".

Серед методів перевірки бронежилетів на міцність – випробування високими температурами. Згідно з технічними умовами, бронежилет необхідно протягом п’яти хвилин піддавати впливу температури 180 градусів. Цього не боїться матеріал параамід, з яким працює "Темп", проте не витримує поліетилен, з яким працюють всі інші виробники.

Річ у тім, що матеріал кевлар без спецобробки боїться води і сонячного світла, але витримує високі температури. Тоді як балістичний поліетилен – максимум до 120 градусів, зате він легкий і вологостійкий. Саме тому його переважно обирають європейські та українські виробники. Окрім "Темпу".

Ця компанія має власне виробництво параарамідних тканин – тих, які не горять, але промокають. Тому саме з цього матеріалу, відповідно, зроблений і "м’який захист" закуплених бронежилетів.

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Згадка про метод перевірки бронежилетів високими температурами також виявили в записах розмов чиновників МОУ:

– Чи потрібні нам ці 180 градусів?

– 5 хвилин – за цією методикою, прописано.

– 5 хвилин – людина згорить на ***.

– Командир, написано в стандарті на військову форму для екіпажів бойової броньованої техніки 5-6 секунд. А ми-то х ** поставили на броню 5 хвилин – людина фізично закипить.

– Ну нічого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків в рамках розслідування кримінальної виробництва про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

Під час обшуків Державного бюро розслідувань в Міністерстві оборони за фактом розкрадань під час закупівлі бронежилетів для ЗСУ були вилучені оригінали документів і електронні носії.