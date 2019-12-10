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10 грудня • оновлено в 21:13
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Зустріч "кролика й удава": Невзоров їдко висловився про переговори Зеленського та Путіна

7.2т
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Російський публіцист Олександр Невзоров порівняв переговори президентів України та РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна в "нормандському форматі" із зустріччю "кролика й удава".

Своєю думкою журналіст поділився на сторінці у Facebook. "Головною сьогоднішньою новиною стала велика вписка в Парижі, де вирішувалася доля війни на Донбасі", – підписав нове відео він (щоб подивитися ролик, поскрольте вниз).

Як заявив Невзоров, підсумок переговорів "відомий і зрозумілий". "Путін повідомив, що він дуже задоволений. Зеленський сказав, що це нічия", – нагадав публіцист.

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Невзоров висловився про зустріч Зеленського і Путіна

Невзоров висловився про зустріч Зеленського і Путіна

Колаж

"Усі мої знайомі удави зазвичай описують свої враження від зустрічі з кроликами словами: "Я дуже задоволений". А всі мої знайомі кролики, яким вдавалося неперетравленими швидко вилізти з іншого боку, як правило, говорять слово "нічия", – сказав Невзоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Олександр Невзоров Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
видео переговори щодо Донбасу нормандський формат політика
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Невзоров допился. Уже с удавами и кроликами разговаривает.
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Чан Джеки
Чан Джеки
НЕВЗОР Я С ТОБОЙ СУГЛАСЕН.НО НЕВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ТО ЧЕ ДЕЛАТЬ СКАЖИ .ВВЕСТИ ВОЙСКА УКРАИНЫ И ВЗЯТЬ КРЕМЛЬ .ЖДУ ОТВЕТА.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Чан Джеки, я секретарь Невзорова тчк Он сейчас занят тчк Просил телеграфировать Чану Джеки зпт что да зпт ВВЕСТИ ВОЙСКА И ВЗЯТЬ КРЕМЛЬ тчк
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Федоров Федор
Федоров Федор
А Невзоров себя кем считает? Удавом или кроликом? Судя по вони, которую он источает - кролик. Причем в перевареном состоянии.
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