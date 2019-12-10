Зустріч "кролика й удава": Невзоров їдко висловився про переговори Зеленського та Путіна

Російський публіцист Олександр Невзоров порівняв переговори президентів України та РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна в "нормандському форматі" із зустріччю "кролика й удава".

Своєю думкою журналіст поділився на сторінці у Facebook. "Головною сьогоднішньою новиною стала велика вписка в Парижі, де вирішувалася доля війни на Донбасі", – підписав нове відео він (щоб подивитися ролик, поскрольте вниз).

Як заявив Невзоров, підсумок переговорів "відомий і зрозумілий". "Путін повідомив, що він дуже задоволений. Зеленський сказав, що це нічия", – нагадав публіцист.

Невзоров висловився про зустріч Зеленського і Путіна Колаж

"Усі мої знайомі удави зазвичай описують свої враження від зустрічі з кроликами словами: "Я дуже задоволений". А всі мої знайомі кролики, яким вдавалося неперетравленими швидко вилізти з іншого боку, як правило, говорять слово "нічия", – сказав Невзоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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