Зустріч "кролика й удава": Невзоров їдко висловився про переговори Зеленського та Путіна

Російський публіцист Олександр Невзоров порівняв переговори президентів України та РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна в "нормандському форматі" із зустріччю "кролика й удава".
Своєю думкою журналіст поділився на сторінці у Facebook. "Головною сьогоднішньою новиною стала велика вписка в Парижі, де вирішувалася доля війни на Донбасі", – підписав нове відео він (щоб подивитися ролик, поскрольте вниз).
Як заявив Невзоров, підсумок переговорів "відомий і зрозумілий". "Путін повідомив, що він дуже задоволений. Зеленський сказав, що це нічия", – нагадав публіцист.
Невзоров висловився про зустріч Зеленського і Путіна
Колаж
"Усі мої знайомі удави зазвичай описують свої враження від зустрічі з кроликами словами: "Я дуже задоволений". А всі мої знайомі кролики, яким вдавалося неперетравленими швидко вилізти з іншого боку, як правило, говорять слово "нічия", – сказав Невзоров.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зустріч у Парижі 9 грудня стала першим самітом у "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін (вся хроніка подій зібрана тут).
Зеленський і Путін вперше зустрілися особисто (до цього вони спілкувалися тільки телефоном). В рамках саміту президенти України і Росії поговорили тет-а-тет.
За підсумками "нормандської зустрічі" сторони підписали спільне комюніке. Було досягнуто домовленості про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі, розведення військ ще на трьох ділянках і подальшу роботу у "нормандському форматі".
Зеленський вельми позитивно оцінив підсумки саміту. Він наголосив, що Україні вдалося домогтися шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.
Тим часом Путін заявив про розбіжності із Зеленським щодо Донбасу.
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