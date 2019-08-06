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"Невизнані бандити!" Журналіст присоромив захисників "Л/ДНР"

1.4т Читати матеріал російською

Український журналіст Денис Казанський поставив на місце прихильників "Л/ДНР", які стверджують, що так звану допомогу терористам від Росії можна порівняти з підтримкою Києва американцями.

Свою думку він висловив у Twitter. "Часто вилазять ідіоти, які говорять: США і Європа допомагають зброєю й інструкторами Україні, значить, Росія має права допомагати "Л/ДНР", —написав він.

Журналіст одразу ж відкинув аналогію.

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"Нагадую. У Києві — легітимний уряд, визнаний таким у тому числі й РФ. А в ОРДЛО — ніким не визнані (у тому числі РФ) бандити", — заявив Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" у понеділок, 5 серпня, двічі порушили встановлене на Донбасі перемир'я. У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
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Перепил Недо
Перепил Недо
Ау,глисты московские-где ваша вонь?
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот так с легкой руки тыкающего носом журналиста 2,3 миллиона украинцев стали никем не признанными бандитами.
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