"Невизнані бандити!" Журналіст присоромив захисників "Л/ДНР"

Український журналіст Денис Казанський поставив на місце прихильників "Л/ДНР", які стверджують, що так звану допомогу терористам від Росії можна порівняти з підтримкою Києва американцями.

Свою думку він висловив у Twitter. "Часто вилазять ідіоти, які говорять: США і Європа допомагають зброєю й інструкторами Україні, значить, Росія має права допомагати "Л/ДНР", —написав він.

Журналіст одразу ж відкинув аналогію.

Окупація частини Донбасу "24"

"Нагадую. У Києві — легітимний уряд, визнаний таким у тому числі й РФ. А в ОРДЛО — ніким не визнані (у тому числі РФ) бандити", — заявив Казанський.

Часто вилазять ідіоти, які говорять: США і Європа допомагають зброєю і інструкторами Україні, значить Росія має права допомагати ЛДНР.



Нагадую. У Києві - легітимний уряд, визнане таким у тому числі і РФ. А в ОРДЛО - ніким не визнані (в тому числі РФ) бандити. - Денис Казанський (@den_kazansky) August 5, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" у понеділок, 5 серпня, двічі порушили встановлене на Донбасі перемир'я. У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

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