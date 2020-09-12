Невідомі проникли в будинок журналіста Ткача

Журналіст проєкту "Схеми" Михайло Ткач заявив, що приблизно о 03:00 12 вересня, перебуваючи у себе на кухні, почув шум на горищі над своєю квартирою.

Як повідомили на Telegam-каналі "Схеми. Корупція в деталях", після цього чоловік викликав поліцію і та виявила, що "пломби" в одному з під’їздів на вході на горище були зірвані.

Невідомі вночі проникли на горище будинку, де живе Михайло Ткач. Telegram-канал "Схеми. Корупція в деталях"

Раніше на цьому горищі було виявлено три отвори, один з яких був наскрізний і вів до кухні квартири Ткача. Саме тому правоохоронці наклали "пломби" в рамках кримінального провадження про ймовірне прослуховування помешкання журналіста.

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