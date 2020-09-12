Невідомі проникли в будинок журналіста Ткача

Вікторія Довгань Розслідування 08:27, 12.09.2020 Оновлено: 08:28, 12.09.2020

Журналіст проєкту "Схеми" Михайло Ткач заявив, що приблизно о 03:00 12 вересня, перебуваючи у себе на кухні, почув шум на горищі над своєю квартирою.

Як повідомили на Telegam-каналі "Схеми. Корупція в деталях", після цього чоловік викликав поліцію і та виявила, що "пломби" в одному з під’їздів на вході на горище були зірвані.

Невідомі вночі проникли на горище будинку, де живе Михайло Ткач.
Telegram-канал "Схеми. Корупція в деталях"

Раніше на цьому горищі було виявлено три отвори, один з яких був наскрізний і вів до кухні квартири Ткача. Саме тому правоохоронці наклали "пломби" в рамках кримінального провадження про ймовірне прослуховування помешкання журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Слова Пукача про причетність Кучми і Литвина до вбивства Гонгадзе зникли з матеріалів справи, – адвокат

Щоб врятувати країну, потрібно зносити Зеленського

Аксьонов звинуватив Україну в екоциді та вимагав трибуналу

У науковій роботі Шкарлета офіційно знайшли плагіат. Документ

Тимошенко поборола коронавірус