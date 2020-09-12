Невідомі проникли в будинок журналіста Ткача

Журналіст проєкту "Схеми" Михайло Ткач заявив, що приблизно о 03:00 12 вересня, перебуваючи у себе на кухні, почув шум на горищі над своєю квартирою.
Як повідомили на Telegam-каналі "Схеми. Корупція в деталях", після цього чоловік викликав поліцію і та виявила, що "пломби" в одному з під’їздів на вході на горище були зірвані.
Раніше на цьому горищі було виявлено три отвори, один з яких був наскрізний і вів до кухні квартири Ткача. Саме тому правоохоронці наклали "пломби" в рамках кримінального провадження про ймовірне прослуховування помешкання журналіста.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою" і звинуватив владу.
Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менш ніж 60 см.
А в ніч проти 17 серпня робоча Kia Cerato Ткача згоріла вщент. Журналіст зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років. Інцидент трапився біля будинку у Броварах, де мешкає водій автівки.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на підпал робочого автомобіля Ткача. Глава держави зазначив, що розслідування має бути максимально швидким задля справедливого покарання для зловмисника.
Вранці 26 серпня Національна поліція України затримала чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в підпалі авто Ткача, а також його спільника. Ще двох громадян оголосили в розшук.
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