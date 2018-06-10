Невдале селфі вбило дівчину в ресторані Дніпра

У Дніпрі в ніч на 10 червня 25-річна дівчина розбилася насмерть в спробі зробити селфі.

Як повідомляє " Інформатор", інцидент стався в ресторані "Старгород".

Очевидці зазначили, що трагедія сталася приблизно о 2:20 - 2:30 ночі.

За словами свідків, дівчина намагалася зробити селфі і з'їхала вниз по перилах, розташованих в ресторані. Однак вона невдало впала, пошкодивши шийний відділ хребта.

dp.informator.ua

На місце події оперативно прибула "швидка", але лікар констатував смерть дівчини. В ресторан також викликали слідчо-оперативну групу та судово-медичних експертів. Всі обставини події буде з'ясовувати поліція.

dp.informator.ua

Співробітники ресторану "Старгород" відмовилися від будь-яких коментарів, щодо події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в київському метро екстремал влаштував переполох заради Селфі .