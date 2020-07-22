Невідповідності на відео затримання терориста в Луцьку: Геращенко дав пояснення

Спецназ на БТР застосував світлошумові гранати після затримання луцького терориста Максима Кривоша, щоб "психологічно подавити його волю".

Про це в ефірі 1+1 повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, пояснюючи методику проведення спецоперацій.

"Методика проведення спецоперацій, природно, має свої особливості. Зокрема, не було відомо, чи не зібралася ця особа підірвати гранату, або ж зробити які-небудь інші дії, тому що під одягом у неї могла бути інша зброя, яку не видно диванним експертам було б на відстані", – сказав чиновник.

За словами Геращенка, спецназ прибув до автобусу після здачі Кривоша, щоб він "точно не зробив нічого поганого".

"Було прийнято рішення, щоб психологічно подавити волю злочинця через те, щоб були створені постріли, шумові ефекти, щоб була пригнічена його ... щоб він точно не зробив нічого поганого", – пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, що на повному відео спецоперації із затримання Кривоша помітили дивину.

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