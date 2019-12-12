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12 грудня • оновлено в 12:47
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"Тягнули на очах у дитини": бійка зі "слугою народу" в Раді отримала жорстке продовження

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Правоохоронці вломилися до помешкання українських воїнів Олега Куцина й Олексія Кайди після бійки, що трапилася на засіданні аграрного комітету Верховної Ради 11 грудня.

Причиною тому стала заява народного депутата від "Слуги народу" Андрія Богданця, з яким побилися активісти ВО "Свобода" Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Сьогодні о 5:00 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями почали ломитися в квартиру Олега Куцина – командира добровольчої чоти "Карпатська Січ", та Олексія Кайди – ветерана московсько-української війни, народного депутата України VII скликання", – заявив він.

Тягнибок назвав Богданця провокатором, "який сам почав бійку, а потім отримав відсіч за хамство".

"Олексія Кайду босого, на очах у дитини витягли в коридор і надягли наручники, щоб забрати до Печерського відділку!" – додав Тягнибок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, після бійки у Верховній Раді України народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець був госпіталізований у лікарню. У нього підозрюють струс мозку.

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Олег Тягнибок Ігор Мірошниченко Андрій Богданець
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Коментарі
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Тот ребёнок и не такое видел )
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Меренич Михайло
Меренич Михайло
Чого струс,мозку? Як може бути струс того чого нема?
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Свободовцы нападают из-за угла,в лучших традициях прошлого,и только тогда,когда имеют численный перевес. И потом плачут,что их обижают,несчастные.....Прежде всего-надо соблюдать закон самим,а потом требовать его соблюдения от других. С таим пренебрежением к праву нас никогда никуда не примут.
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