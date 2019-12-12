"Тягнули на очах у дитини": бійка зі "слугою народу" в Раді отримала жорстке продовження

Правоохоронці вломилися до помешкання українських воїнів Олега Куцина й Олексія Кайди після бійки, що трапилася на засіданні аграрного комітету Верховної Ради 11 грудня.

Причиною тому стала заява народного депутата від "Слуги народу" Андрія Богданця, з яким побилися активісти ВО "Свобода" Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Сьогодні о 5:00 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями почали ломитися в квартиру Олега Куцина – командира добровольчої чоти "Карпатська Січ", та Олексія Кайди – ветерана московсько-української війни, народного депутата України VII скликання", – заявив він.

Тягнибок назвав Богданця провокатором, "який сам почав бійку, а потім отримав відсіч за хамство".

"Олексія Кайду босого, на очах у дитини витягли в коридор і надягли наручники, щоб забрати до Печерського відділку!" – додав Тягнибок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після бійки у Верховній Раді України народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець був госпіталізований у лікарню. У нього підозрюють струс мозку.

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