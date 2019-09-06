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8 вересня • оновлено в 11:52
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/ Розслідування

"Нескорений Донбас!" У мережі опублікували сильне фото з передової

18.8т Читати матеріал російською

У мережі опубліковано показове фото з передової на Донбасі, де йде війна за незалежність України.

Знімком поділилася жителька Торецька Галина Студеннікова на своїй сторінці у Facebook. На ньому зображений військовослужбовець і кіт, який пильно на нього дивиться.

"Нескорений український Донбас. Торецьк. Ранок почався з обстрілів. Шумно. Скажи, мій друже, чого знову путінським найманцям не спиться? Кого вони цього разу рятують?" – написала вона.

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Військовий на Донбасі

Військовий на Донбасі

Галина Студеннікова, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воїни 92 ОМБр Збройних сил України розповіли про фронтову улюблениця – кішку Соню, яка врятувала їхнього кулеметника ціною власного життя.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Агент ФСБ выясняет марку оружия.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Конечно непокоренный! ВСУ при всем своем тотальном превосходстве в численности, танках, артиллерии, не говоря уже о применении авиации и оружия массового поражения (баллистических ракет Точка-У) так и не смогли победить повстанцев Донбасса!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Дура кастрюлеголовая. Сидит кот, смотрит на карателя, и думает: Ты какого хрена сюда мразь приперся?
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