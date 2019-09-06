"Нескорений Донбас!" У мережі опублікували сильне фото з передової

У мережі опубліковано показове фото з передової на Донбасі, де йде війна за незалежність України.

Знімком поділилася жителька Торецька Галина Студеннікова на своїй сторінці у Facebook. На ньому зображений військовослужбовець і кіт, який пильно на нього дивиться.

"Нескорений український Донбас. Торецьк. Ранок почався з обстрілів. Шумно. Скажи, мій друже, чого знову путінським найманцям не спиться? Кого вони цього разу рятують?" – написала вона.

Військовий на Донбасі Галина Студеннікова, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воїни 92 ОМБр Збройних сил України розповіли про фронтову улюблениця – кішку Соню, яка врятувала їхнього кулеметника ціною власного життя.

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