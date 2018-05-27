Несезон насувається: у мережі показали, у що окупанти перетворили Крим

Пляжі окупованих Ялти і Алупки зовсім не готові до приїзду туристів, так як вони завалені сміттям та іншими невідповідними для цього місця предметами.

Показові знімки були опубліковані у Twitter на сторінці кримського блогера RoksolanaToday&Крим.

Біля пляжу стоять напівзруйновані будівлі, на самому узбережжі лежать купи будівельного сміття.

"Заздріть, дооккупаційні відпочиваючі. Знищили таки Крим власними руками", - пишуть користувачі в коментарях.

Алупка

пляж Райдуга (Чорний горб) pic.twitter.com/rMdCxI5829 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 27 травня 2018 р

Ялта

несезон насувається

а ми готові pic.twitter.com/Msb4z7S7Ug - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 27 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото зі шкільного випускного в анексованому Севастополі.