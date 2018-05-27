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Несезон насувається: у мережі показали, у що окупанти перетворили Крим

7.5тЧитати новину російською

Пляжі окупованих Ялти і Алупки зовсім не готові до приїзду туристів, так як вони завалені сміттям та іншими невідповідними для цього місця предметами.

Показові знімки були опубліковані у Twitter на сторінці кримського блогера RoksolanaToday&Крим.

Біля пляжу стоять напівзруйновані будівлі, на самому узбережжі лежать купи будівельного сміття.

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"Заздріть, дооккупаційні відпочиваючі. Знищили таки Крим власними руками", - пишуть користувачі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото зі шкільного випускного в анексованому Севастополі.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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