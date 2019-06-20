ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Нещасний випадок виключено? Озвучена основна версія загибелі Тимчука

7.7тЧитати матеріал російською

Слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі народного депутата Дмитра Тимчука.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на джерело в київській прокуратурі. При цьому остаточно офіційну версію оголосять після проведення всіх слідчих дій.

"Виходячи зі свідчень близьких осіб, слідство володіє інформацією про те, що останнім часом загиблий перебував у депресивному стані, а останній тиждень взагалі не виходив із дому, як і в день смерті", – розповіло джерело.

Новини
Потрапити в квартиру неможливо? Сусіди розкрили подробиці про загиблого Тимчука

"Крім того, ми очікуємо письмове заключення експертів, які сьогодні провели комплексне дослідження тіла загиблого", – поінформували в прокуратурі.

Дмитро Тимчук

Дмитро Тимчук

UAportal

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці спочатку розглядали три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал. При цьому було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Дмитро Тимчук
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
13
4
Смішно
1
Цікаво
11
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Кровавому Свину приготовиться...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
А сколько КГБ-шных средств воздействия существует? Давайте физику: электричество - покалывание, дискомфорт, волосы шевелятся. звук - высокая несущая, модуляция нашептыванием, инфразвук - тревога, труба водопровода как проводник... свет - утомить светодиодом в невидимой или видимой части спектра. температура - снять квартиры вокруг объекта и использовать магнетроны. Полиция этому не обучена.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Правда-матка Дмитро, это могла быть только пуля русского снайпера - пистолет не может пробить каску !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Галычанской обезьяне дали пистолет, результат оказался немного предсказуем, хорошо, что никого другого не подстрелил.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel