Нещасний випадок виключено? Озвучена основна версія загибелі Тимчука

Слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі народного депутата Дмитра Тимчука.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на джерело в київській прокуратурі. При цьому остаточно офіційну версію оголосять після проведення всіх слідчих дій.

"Виходячи зі свідчень близьких осіб, слідство володіє інформацією про те, що останнім часом загиблий перебував у депресивному стані, а останній тиждень взагалі не виходив із дому, як і в день смерті", – розповіло джерело.

"Крім того, ми очікуємо письмове заключення експертів, які сьогодні провели комплексне дослідження тіла загиблого", – поінформували в прокуратурі.

Дмитро Тимчук UAportal

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці спочатку розглядали три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал. При цьому було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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