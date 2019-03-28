"Нерви здали!" Історія знущань з дівчинки на Рівненщині отримала продовження

Бабуся 6-річної Анжеліки з міста Вараш Рівненської області, яку батько штовхнув вниз із бетонних сходів, пояснила цей вчинок неслухняністю дівчинки.

За її словами, сама відео не дивилася, бо має проблеми з серцем і не хоче хвилюватися. "Для мене це, звичайно, дуже важка травма", — сказала Галина Стоногова ТСН.

При цьому вона попросила зрозуміти сина: його дружина тиждень була в лікарні, чоловік нібито сам займався чотирма дітьми.

Бабуся дитини Скріншот із відео

"Неслухняна у нас дівчинка, свавільна — ну, ви знаєте, нерви здали. Зрозумійте правильно, залишився один чоловік із чотирма дітьми, їх треба до школи зібрати, вранці нагодувати, відправити в садок треба. І маленький — рік і вісім місяців", — пояснила вона.

Скріншот із відео

Причому, сам герой відео запевнив, що дитину не штовхав — мовляв, дочка впала сама. "Я її взяв за руку, хотів відвести, а так вийшло, що вона вирвалася. Не підійшов тому, що вона встала нормально. Все добре", — каже Артем.

Не під запис чоловік зізнався, що трапляється і таке, що виховує копняками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Запоріжжі мати жорстоко побила сина на очах у відвідувачів ТЦ і потрапила на камеру.

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