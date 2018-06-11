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"Неприйнятно": The Times оскандалилася з "російським" Кримом

3.2тЧитати новину російською

Британське видання The Times опублікувало карту Росії з анексованим Кримом.

На це звернуло увагу посольство України у Великобританії на своїй сторінці у Twitter, передає "Крим.Реалії".

"Посольство звертає увагу The Times на той факт, що неприйнятно позначати на цій карту Крим, який був незаконно анексований Росією в України у 2014 році. Ми вимагаємо змінити карту. Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні.

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Як пояснили українські дипломати, скандальна карта з'явилася у номері, в якому були надруковані локації чемпіонату світу з футболу.

The Times поки не коментувала це повідомлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українське радіо оскандалилося з картою з окупованим Кримом.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Великобританія
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andrei andrei
andrei andrei
Смешные.... Требовать вы будете у себя в Крыжополе:-)
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Русский Солдат
Русский Солдат
Это же локации, свидури, а они должны отражать реальное положение дел, повторяю реальное, а не мрии хохлов.
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