"Неприйнятно": The Times оскандалилася з "російським" Кримом

Британське видання The Times опублікувало карту Росії з анексованим Кримом.

На це звернуло увагу посольство України у Великобританії на своїй сторінці у Twitter, передає "Крим.Реалії".

"Посольство звертає увагу The Times на той факт, що неприйнятно позначати на цій карту Крим, який був незаконно анексований Росією в України у 2014 році. Ми вимагаємо змінити карту. Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили українські дипломати, скандальна карта з'явилася у номері, в якому були надруковані локації чемпіонату світу з футболу.

The Times поки не коментувала це повідомлення.

The Embassy draws the attention of @thetimes to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was illegally annexed from Ukraine in 2014 року, as part of Russia. We demand to change the map #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/K5Z70EIXSL