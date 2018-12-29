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''Неповага до демократії!'' Відомий адвокат розгромив незаконне звільнення Насірова

2.2тЧитати матеріал російською

Звільнення Романа Насірова з поста глави Державної фіскальної служби є незаконним, що і було доведено в суді.

Причиною для його відставки було політичне твердження про його нібито подвійне громадянство, хоча жодних підтверджень цього так і знайшли, написав у своєму блозі на OBOZREVATEL керуючий партнер адвокатського об'єднання "Войченко і Дульський" Олександр Дульський.

Роман Насіров

Роман Насіров

"Знаєте, панове чиновники, що невиконання судового рішення є неповагою до демократії, державним свавіллям і підривом довіри до судової гілки влади. Ви брутально порушили принцип зобов'язання судового рішення, що є складовою принципу правової визначеності, яка є основоположним принципом верховенства права!" ‒ підкреслив Дульський.

Рішення суду щодо Романа Насірова

Рішення суду щодо Романа Насірова

Рішення суду щодо Романа Насірова

Рішення суду щодо Романа Насірова

Як писав OBOZREVATEL:

  • з 5 травня 2015 року Роман Насіров очолював Державну фіскальну службу, займаючи один з ключових постів у економічному блоці української влади.

  • У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання Насірова. Сам політик назвав справу проти нього замовною.

  • 11 грудня 2018 Окружний адміністративний суд Києва відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України. Таким чином, суд визнав, що його відсторонення з посади глави ДФС у березні 2017 року і звільнення 31 січня 2018 року були незаконними. Рішення почало діяти з моменту його проголошення.

Читайте всі новини по темі "Справа НАБУ проти Романа Насирова" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Справа НАБУ проти Романа Насирова
Особа
Роман Насіров
Місце
УкраїнаКиїв
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Насиров давно сидеть должен.правосудие,б@я!
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Дейман Алон
Дейман Алон
Хватит пиариться средненьким адвокатишкам, ваш набздиров уже всем надоел.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Молодца Насиров, утер нос этим чистоплюям тупорылым. Сказать нечего, браво!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Lavrynenko Yurii, а в чем молодца то?
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