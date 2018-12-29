''Неповага до демократії!'' Відомий адвокат розгромив незаконне звільнення Насірова

Звільнення Романа Насірова з поста глави Державної фіскальної служби є незаконним, що і було доведено в суді.

Причиною для його відставки було політичне твердження про його нібито подвійне громадянство, хоча жодних підтверджень цього так і знайшли, написав у своєму блозі на OBOZREVATEL керуючий партнер адвокатського об'єднання "Войченко і Дульський" Олександр Дульський.

Роман Насіров

"Знаєте, панове чиновники, що невиконання судового рішення є неповагою до демократії, державним свавіллям і підривом довіри до судової гілки влади. Ви брутально порушили принцип зобов'язання судового рішення, що є складовою принципу правової визначеності, яка є основоположним принципом верховенства права!" ‒ підкреслив Дульський.

Рішення суду щодо Романа Насірова

Рішення суду щодо Романа Насірова

Як писав OBOZREVATEL:

з 5 травня 2015 року Роман Насіров очолював Державну фіскальну службу, займаючи один з ключових постів у економічному блоці української влади.

У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання Насірова. Сам політик назвав справу проти нього замовною.

11 грудня 2018 Окружний адміністративний суд Києва відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України. Таким чином, суд визнав, що його відсторонення з посади глави ДФС у березні 2017 року і звільнення 31 січня 2018 року були незаконними. Рішення почало діяти з моменту його проголошення.