"Непотоплюваний авіаносець": названо плани Росії на Крим

Росія розглядає анексований Крим виключно як військову безу, де знищуються пам'ятники і зелені насадження.

Про це розповів народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, посилаючись на джерела з Москви в інтерв'ю Укрінформу.

"Загалом мілітаризація досягла жахливих розмірів. Дітей у дитячих садках переодягають у військову форму з георгіївськими стрічками, вони грають у військові ігри – шукають розвідників, щось розміновують. Навіть, як мені сказали, торти у них роблять у вигляді танків – доходить і до такого ідіотизму", - зазначив він.

Джемілєв зазначив, що ніякої економіки в Криму вже не залишилося

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"Або, як вони висловлюються, "непотоплюваний авіаносець". Ніякої економіки там практично вже немає, росіяни будують стратегічні об'єкти, в першу чергу, величезну трасу "Таврида" через весь Крим. Попутно знищуються зелені насадження, пам'ятники, наноситься також шкоди екології", - пояснив він.

У відкритих джерелах є інформація, що на півострові знаходяться до 80 тисяч військових.

"Але навіть якщо мова йде про 60 тисяч військових, то для такого маленького півострова площею 27 тисяч квадратних кілометрів це дуже велика кількість", - резюмував Джемілєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джемілєв розповів, скільки Росія розмістила в Криму ядерних боєголовок.