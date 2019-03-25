"Непосильна ноша": Росію піймали на визнанні жебрацтва у Криму

Раптові претензії Росії до України про необхідність виплати репарацій за Крим пов'язані з тим, що анексія обійшлася їй дуже дорого.

Тепер країні-агресору доводиться витрачати зі свого бюджету колосальні ресурси на вкрадений півострів. Про це в інтерв'ю каналу Sobinews заявив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анексія Криму "Крим. Реалії"

"Звідки беруться ось ці божевільні речі? Мені здається, що пов'язано це з непосильною ношею або посильною, але тим не менш дуже важкою, яку Росія заплатила за анексію Криму. В окупованому Криму вони ввели в експлуатацію нову ТЕС вартістю мільйони. Так ось, коли виступав Путін, у нього прослизнула така фраза, що це стільки, скільки раніше надходило з України. І ці роздуми про те, скільки вони вбухали туди бабла, в кінцевому підсумку призводять до таких божевільних висловлювань про те, що Україна повинна репарації якісь їм виплатити", — вважає він.

Разом з тим, Цимбалюк висловив упевненість в тому, що до судових розглядів Кремля з Україною справа не дійде. Оскільки озвучена ідея — на межі абсурду і не має шансів бути реалізованою.

"Ніхто судитися, звісно, не буде. Це на рівні загальноросійського святкового марення. Тому що Росія програла всі міжнародні суди з Україною за частиною захоплення активів на півострові і на шельфі", — резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в РФ запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

Пізніше в Кремлі відступили щодо компенсації за Крим.

Також мережа висміяла план Росії забрати в України гроші за Крим.

Цимбалюк зазначив, що претензії Росії отримати компенсацію за Крим можуть обернутися для неї втратою територій.

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