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"Непосильна ноша": Росію піймали на визнанні жебрацтва у Криму

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Раптові претензії Росії до України про необхідність виплати репарацій за Крим пов'язані з тим, що анексія обійшлася їй дуже дорого.

Тепер країні-агресору доводиться витрачати зі свого бюджету колосальні ресурси на вкрадений півострів. Про це в інтерв'ю каналу Sobinews заявив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анексія Криму

Анексія Криму

"Крим. Реалії"

"Звідки беруться ось ці божевільні речі? Мені здається, що пов'язано це з непосильною ношею або посильною, але тим не менш дуже важкою, яку Росія заплатила за анексію Криму. В окупованому Криму вони ввели в експлуатацію нову ТЕС вартістю мільйони. Так ось, коли виступав Путін, у нього прослизнула така фраза, що це стільки, скільки раніше надходило з України. І ці роздуми про те, скільки вони вбухали туди бабла, в кінцевому підсумку призводять до таких божевільних висловлювань про те, що Україна повинна репарації якісь їм виплатити", — вважає він.

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Разом з тим, Цимбалюк висловив упевненість в тому, що до судових розглядів Кремля з Україною справа не дійде. Оскільки озвучена ідея — на межі абсурду і не має шансів бути реалізованою.

"Ніхто судитися, звісно, не буде. Це на рівні загальноросійського святкового марення. Тому що Росія програла всі міжнародні суди з Україною за частиною захоплення активів на півострові і на шельфі", — резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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