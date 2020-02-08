Непоправна втрата: на Донбасі помер легендарний парамедик. Фото

У суботу, 8 лютого, помер ветеран війни на Донбасі, парамедик Ігор Неділько (Фаш), який шість років не залишав передову.

За час служби в складі "Ангелів Тайри" він врятував життя близько 400 осіб. Про смерть Неділько повідомила парамедичка Юлія Паєвська на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після чотирьох контузій у чоловіка зупинилося серце.

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"Війна своє візьме. Ти вижив у битвах, але вона тебе нагнала відкладеною смертю – наслідками контузій і болем за долю Батьківщини. Сьогодні твоє тіло доставлено в морг на машині, в якій ти вивіз до життя сотні людей. Я не можу передати глибину моєї печалі", – написала Паєвська.

Вона розповіла, що у Неділька залишився 14-річний син.

Ігор Неділько facebook.com/julia.paevska

Відомо, що доброволець служив у 129 ОРБ. Після переформатування в 2015 році з 131 ОРБ він перейшов у 28 бригаду 18 окремого мотопіхотного батальйону, де служив до квітня 2017 року. Протягом останніх двох років був парамедиком у складі "Ангелів Тайри". Також був волонтером у "Самообороні Маріуполя".

Раніше в зоні ООС на Донбасі терористи вбили військовослужбовця Збройних сил, командира відділення Антона Хобу. Він народився в 1992 році. На передовій молодий чоловік був з 2015.

Загиблий Антон Хоба

22 січня на Донбасі сталася ще одна трагедія. Воїна ЗСУ Миколу Сорочука вбив ворожий снайпер. Про смерть захисника повідомила його дівчина Ярина Чорногуз. Вона зазначила, що ще встигла поспілкуватися з коханим в ніч перед трагедією.

Загиблий Микола Сорочук

На Донбасі 18 січня від куль ворога загинули два воїна з 72 бригади Чорних Запорожців - Валерій Закусило та Олександр Слободанюк. У Закусило залишилася дружина і двоє дочок.

Загиблий Валерій Закусило

В результаті ворожого обстрілу 15 січня загинув 24-річний Олексій Василевський. Боєць "Штабу національної захисту" помер від кулі снайпера. Загиблий був родом із міста Кам'янське Дніпропетровської області.

Загиблий Олександр Слободанюк

В ООС 9 січня загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу старший солдат Микола Довженко. Йому було всього 23 роки.

Загиблий Микола Довженко

Як писав OBOZREVATEL раніше, російські окупанти на Донбасі з початку 2020 року вже встигли порушити режим тиші 93 рази, випустивши 1087 боєприпасів. При цьому вони застосовують заборонену Мінським домовленостями зброю.

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