Неонацисти на службі Росії: спливла правда про учасників ПВК "Вагнера"

Волонтери встановили особи двох учасників ПВК "Вагнера", які є неонацистами - це брати Краснолуцькі.

Інформацію про військових опублікував Informnapalm.

"У соцмережі в альбомах братів багато фото на тему Третього рейху, татуювання та футболки зі свастикою, а також селфі із піднятою правою рукою, що схоже на нацистське вітання. Владислав Краснолуцький першим вступив в російське ПВК "Вагнера" і поїхав до Сирії. 02.10.2017 в провінції Дейр-ез-Зор він був ліквідований. Його брат - Артем Краснолуцький потрапив в ПВК "Вагнера" в 2018", - розповіли волонтери.

Як стало відомо, Артема Краснолуцького в січні цього року його засудили за викрадення людини на 11 років суворого режиму.

"З під арешту він втік на базу підготовки вагнеровцев в Молькіно, і там пройшов додаткову підготовку. Після цього його направили в березневу ротацію, що б доукомплектувати вагнеровцев після розгромної удару американців", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше росіянин розкрив втрати армії "Вагнера" на Донбасі .