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/Розслідування

"Неодноразово знущалися!" В Україні школяра зґвалтували старшокласники

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В Україні 12-річного школяра зґвалтував 15-річний раніше судимий старшокласник разом із трьома іншими учнями.

З метою безпеки дитини правоохоронці не розголошують область, де трапився злочин, повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"Ви тільки вдумайтеся! Як цей хлопчик кожного дня ходив до школи, де бачив щодня тих, хто не один раз із нього знущався, і все ж таки вирішив розповісти про це своїй матері", — зазначив заступник голови Національної поліції.

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У Києві педофіл по-звірячому ґвалтував дітей і погрожував вбити їхню матір: йому винесли вирок

За його словами, мама постраждалого хлопчика звернулася до правоохоронців вчора, 21 травня. Аброськін також підкреслив важливість ухвалення законопроекту №6607, який посилює кримінальну відповідальність за зґвалтування дітей.

Ілюстрація

Ілюстрація

rbc

Документ передбачає введення електронного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини проти дітей, хімічну кастрацію (шляхом застосування ліків) та інші інструменти боротьби з ґвалтівниками.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини, яка жила з ним по сусідству. 27-річного киянина затримали працівники поліції.

На тілі дівчини виявили характерні травми. Зловмисника заарештували і утримують під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
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леня зе
леня зе
напомните за что преследовала "злочинная влада" авакяна
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Golan Sim
Golan Sim
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших молодых украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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