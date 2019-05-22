"Неодноразово знущалися!" В Україні школяра зґвалтували старшокласники

В Україні 12-річного школяра зґвалтував 15-річний раніше судимий старшокласник разом із трьома іншими учнями.

З метою безпеки дитини правоохоронці не розголошують область, де трапився злочин, повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"Ви тільки вдумайтеся! Як цей хлопчик кожного дня ходив до школи, де бачив щодня тих, хто не один раз із нього знущався, і все ж таки вирішив розповісти про це своїй матері", — зазначив заступник голови Національної поліції.

За його словами, мама постраждалого хлопчика звернулася до правоохоронців вчора, 21 травня. Аброськін також підкреслив важливість ухвалення законопроекту №6607, який посилює кримінальну відповідальність за зґвалтування дітей.

Ілюстрація rbc

Документ передбачає введення електронного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини проти дітей, хімічну кастрацію (шляхом застосування ліків) та інші інструменти боротьби з ґвалтівниками.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини, яка жила з ним по сусідству. 27-річного киянина затримали працівники поліції.

На тілі дівчини виявили характерні травми. Зловмисника заарештували і утримують під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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