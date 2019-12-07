Безповоротні втрати: ЗСУ завдали потужного удару по "Л/ДНР"

6 грудня бійці Збройних Сил України ліквідували на Донбасі двох терористів "Л/ДНР".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він уточнив, що один убитий окупант був приписаний до 11-го окремого механізованого полку "Восток", а другий до 2-ї ОМСБр "ЛНР".

ЗСУ на Донбасі

"Втрати російсько-окупаційних військ 06.12.2019 року склали: безповоротні (200) - 2. Вірте в воїнів. Вірте в ЗС України", написав Штірліц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 грудня російсько-окупаційні війська в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил на Донбасі вісім разів обстріляли позиції українських військ. В результаті двоє воїнів ЗСУ були поранені.

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