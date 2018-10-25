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"Ненависть": сплив цікавий факт про футболку керченського стрільця

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Футболку з написом "Ненависть", яка була на Владі Рослякові в день скоєння ним масового вбивства у Керченському політехнічному коледжі, він міг виготовити власними руками.

Про це розповіла працівниця одного з магазинів у Керчі, які надають послуги з друку на одязі, повідомляє "Комсомольская правда".

За словами фахівця, це можна було зробити власноруч, використавши трансферну термоплівку і праску. "У людини має бути тверда рука, щоб символи вийшли рівні", — наголосила вона.

Влад Росляков вдягнув футболку із написом

Влад Росляков вдягнув футболку із написом "Ненависть"

Комсомольская правда

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Зазначається, що в жодному з магазинів міста, які могли виконати замовлення, футболок із цим написом не робили. За словами працівників, на подібне прохання б точно звернули увагу.

"Ненависть": сплив цікавий факт про футболку керченського стрільця

Корреспондент.нет

Також знайшлися ті, хто вирішив використати одяг Рослякова для свого заробітку: у соціальних мережах пропонують купити аналогічну футболку вартістю близько 1200 рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше озвучили версію, що Росляков міг мати спільника.

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Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
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