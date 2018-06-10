"Ненавидять Україну": генерал СБУ різко висловився про Донбас і Крим

Повернення Україні окупованих Донбасу і Криму в близькій перспективі не представляється можливим. Ситуацію ускладнюють проросійські настрої місцевих жителів.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV екс-керівник головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк.

"Сьогодні об'єктивна реальність і оперативна обстановка говорять про те, що найближчим часом ми не бачимо можливості звільнення наших територій. Найближчим часом - це 5-10-15 років. Люди кажуть про "хорватський сценарій", але у нас зовсім інша ситуація. У нас Росія під боком з одного боку, Євросоюз з іншого", - зазначив генерал.

"У нас конфлікт між нашими людьми на Донбасі на тлі окупації Росією, хоча і кажуть, що там 60% хочуть повернутися в Україну. Є й інші дані, і вони ближче до реальності - 80% не хочуть в Україну, як би мені не шкода це говорити. Я міг би сказати що "вони всі патріоти, їх утискають", але вони майже всі отримали російські паспорти", - заявив він.

Також Вовк наголосив, що в Криму "ненавидять Україну", а українські паспорти тримають для того, "щоб приїхати в Україну, отримати закордонний паспорт і по безвізу літати за кордон".

"Треба говорити правду, а не смішити людей, що "весь Донбас на 99% готовий завтра повернутися в Україну". Ми ж знаємо реальну ситуацію - навіть не окуповані території, а ті, які знаходяться навколо них, у "сірій зоні" і далі, більше дивляться в бік Росії", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал запасу Ігор Романенко висловив думку, що Україна може вирішити проблему окупованих районів Донецької та Луганської областей протягом 3-5 років.