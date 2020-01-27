"Немає сенсу утримувати": в Кабміні зібралися "відфільтрувати" ув'язнених

В Україні хочуть "відфільтрувати" з в'язниць тих засуджених, чиє перебування там "недоречне".

Про це в Facebook заявив міністр юстиції України Денис Малюська після того, як провів перевірку в одеському СІЗО. Там він побачив "дуже багато людей, яких нема ніякого сенсу ув’язнювати".

"Жінку, засуджену за господарський злочин і яка знаходиться в СІЗО з 2014 року. Кримінальне провадження триває з 2008 року. Також натрапив на хлопця 17 років, який звинувачується в крадіжці. А також на чоловіка, який звинувачується в шахрайстві (неповернення боргу по розписці) і справу якого переглядає вже третій склад суду першої інстанції", – написав міністр.

"Протягом місяця-двох плануємо подати законопроект, який дозволить відфільтрувати з в'язниць тих, чиє перебування там недоречне", – заявив він.

Малюська також розповів, що багато засуджених сидять в дуже тісних камерах і вони не мають чим себе зайняти протягом дня, а книги і телевізор – "не завжди достатній вихід".

Також він заявив, що в СІЗО не вирішуються проблеми з лікуванням наркозалежних в'язнів, а умови для заняття фізичними вправами "теж далеко не ідеальні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабінеті міністрів повідомили, що мають намір створити належні умови для утримання засуджених та розширити перелік видів покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

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