Немає навіть вікон: з'явилися фото готелю в Одесі, де згоріли люди

Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", де загинули вісім осіб, було непросто через те, що в багатьох номерах не було навіть вікон.

Про це на брифінгу розповів директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук. За його словами, вогонь дуже швидко поширювався по конструктивних елементах.

Номер у "Токіо Стар"

"У двоповерховому готелі на 270 номерів, переобладнаного з колишнього трамвайного депо, на момент пожежі перебувало до 200 осіб. Під час проведення рятувальних заходів з першого поверху були евакуйовані 64 людини, а з другого – 72 людини і врятовано 7 осіб, які направлені в медичні установи. Вісім загиблих були виявлені під час гасіння пожежі", – сказав Демчук.

Він підкреслив, що рятувальники запізно отримали повідомлення про пожежу.

Номер у "Токіо Стар"

Номер у "Токіо Стар"

Номер у "Токіо Стар"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що керівництво готелю "Токіо Стар" в Одесі у липні 2019 року не допустило представників ДСНС для проведення перевірки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!