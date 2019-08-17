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Немає навіть вікон: з'явилися фото готелю в Одесі, де згоріли люди

3.4т Читати матеріал російською

Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", де загинули вісім осіб, було непросто через те, що в багатьох номерах не було навіть вікон.

Про це на брифінгу розповів директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук. За його словами, вогонь дуже швидко поширювався по конструктивних елементах.

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Номер у "Токіо Стар"

Номер у "Токіо Стар"

"У двоповерховому готелі на 270 номерів, переобладнаного з колишнього трамвайного депо, на момент пожежі перебувало до 200 осіб. Під час проведення рятувальних заходів з першого поверху були евакуйовані 64 людини, а з другого – 72 людини і врятовано 7 осіб, які направлені в медичні установи. Вісім загиблих були виявлені під час гасіння пожежі", – сказав Демчук.

Він підкреслив, що рятувальники запізно отримали повідомлення про пожежу.

Номер у "Токіо Стар"

Номер у "Токіо Стар"

Номер у "Токіо Стар"

Номер у "Токіо Стар"

Номер у "Токіо Стар"

Номер у "Токіо Стар"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що керівництво готелю "Токіо Стар" в Одесі у липні 2019 року не допустило представників ДСНС для проведення перевірки.

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
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