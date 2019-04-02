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"Немає країни — немає проблем": Цимбалюк розкрив суть стратегії Росії щодо України

2.1тЧитати матеріал російською

Росія зацікавлена в тому, щоб повністю ліквідувати Україну як державу. Так вона вирішить одним махом всі свої проблеми, пов'язані з вічним ментальним супротивником.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він наголосив, що українцям не варто забувати про цю постійну загрозу. Адже в разі реалізації злочинного плану агресора всі проблеми нашого народу, пов'язані з корупцією і рівнем добробуту, втратять будь-який сенс.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

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"Якщо не буде безпеки, а як результат російська експансія продовжиться, — не буде держави України. І питання бідності та корупції, воно просто випарується. Немає країни — немає проблем. Так, це російська логіка. Бо якщо вони повністю захоплять нашу країну, то вирішать купу питань. Найперше — ось цей моральний момент, і позбудуться проблем і докорів сумління", — пояснив свою позицію Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк вважає, що готовність деяких кандидатів у президенти України шукати компроміс з Росією може закінчитися тим, що окупанти просто розділять нашу країну навпіл. Адже агресором компроміс сприймається винятково як розчленування держави по Дніпру.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Блин, кто же ему планы Кремля сливает постоянно?
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Федоров Федор
Федоров Федор
С каких пор Украина стала ментальным противником России ? По-моему это хлы активно педалируют эту тему.А в общем и целом цимбалина права.Если уж Украина в угоду третьей стороне решила стать антиподом России ,то России выгоден ее развал.А к развалу ее ведёт внешнее управление,которое внутри реализуют ярые "патриоты".
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Существование бедности (практически нищеты) и коррупции неразрывно связано с государством Украина. Именно такой вывод следует из того что написал Цимбалюк.
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