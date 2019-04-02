"Немає країни — немає проблем": Цимбалюк розкрив суть стратегії Росії щодо України

Росія зацікавлена в тому, щоб повністю ліквідувати Україну як державу. Так вона вирішить одним махом всі свої проблеми, пов'язані з вічним ментальним супротивником.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він наголосив, що українцям не варто забувати про цю постійну загрозу. Адже в разі реалізації злочинного плану агресора всі проблеми нашого народу, пов'язані з корупцією і рівнем добробуту, втратять будь-який сенс.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Якщо не буде безпеки, а як результат російська експансія продовжиться, — не буде держави України. І питання бідності та корупції, воно просто випарується. Немає країни — немає проблем. Так, це російська логіка. Бо якщо вони повністю захоплять нашу країну, то вирішать купу питань. Найперше — ось цей моральний момент, і позбудуться проблем і докорів сумління", — пояснив свою позицію Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк вважає, що готовність деяких кандидатів у президенти України шукати компроміс з Росією може закінчитися тим, що окупанти просто розділять нашу країну навпіл. Адже агресором компроміс сприймається винятково як розчленування держави по Дніпру.

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