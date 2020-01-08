"Немає більшого горя, як втрачати близьких!" Порошенко відреагував на трагедію з літаком МАУ в Ірані

П’ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловив співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі українського літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії", який розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран) вранці 8 січня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Також політик звернувся із закликом до влади.

"Немає більшого горя, як втрачати близьких. Мої щирі співчуття рідним і друзям загиблих сьогодні у трагічній катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Молимося і скорбимо разом із вами", – написав він.

Порошенко відреагував на трагедію з літаком МАУ в Ірані

Порошенко звернувся до української влади, підкресливши, що вона невідкладно має забезпечити встановлення істини про причини цієї страшної трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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