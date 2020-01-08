"Немає більшого горя, як втрачати близьких!" Порошенко відреагував на трагедію з літаком МАУ в Ірані

П’ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловив співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі українського літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії", який розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран) вранці 8 січня.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Також політик звернувся із закликом до влади.
"Немає більшого горя, як втрачати близьких. Мої щирі співчуття рідним і друзям загиблих сьогодні у трагічній катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Молимося і скорбимо разом із вами", – написав він.
Порошенко відреагував на трагедію з літаком МАУ в Ірані
Порошенко звернувся до української влади, підкресливши, що вона невідкладно має забезпечити встановлення істини про причини цієї страшної трагедії.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Досить швидко з'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів вижили на місці катастрофи.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував трагедію з українським літаком МАУ в Ірані.
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