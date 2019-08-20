"Нема за що виправдовуватися": викладач-сепаратист відреагував на скандал у виші ЗСУ

Полковник запасу Геннадій Бондарев, який викладає в Харківському інституті танкових військ і зганьбився симпатією до "русского міра", поспішив виправдатися і заявив про наклеп на свою адресу.

Реакцію на скандал він опублікував на своїй сторінці у Facebook і спробував спростувати всі звинувачення в інформаційній підтримці російських окупантів.

"Мені ніколи в своєму житті не доводилося виправдовуватися за свою працю – будь то служба в армії чи педагогічна діяльність. Я досі люблю свою роботу, віддаю всі свої досвід і знання своїм підопічним. Вони дякують мені своїми повагою і любов'ю. Так було завжди і є зараз. І тепер мені нема за що виправдовуватися. Тому що те, в чому мене звинувачують, – неправда", – написав Бондарев.

Він додав, що нібито завжди вчив курсантів тому, що вірність присязі – святий обов'язок кожного військового і радив змінити професію, якщо вони не готові його виконувати.

"Я офіційно і з усією відповідальністю стверджую, що всі звинувачення на мою адресу, висловлені в публікації на Facebook, є наклепом, причин якого я поки не розумію. Ніяких лайків і перепостів в соцмережах публікацій, фото, відео сепаратистського характеру я не робив. До зазначених перепостів у "Однокласниках" я теж не маю відношення, оскільки не заходив туди з моменту виходу Указу Президента України про закриття цієї соцмережі. У Facebook заходжу дуже рідко, тому що ніколи не мав ні особистого, ні професійного інтересу", – спробував виправдатися скандальний Бондарев.

Крім того, він заявив, що дискредитаційні матеріали нібито могли з'явитися на його сторінці в результаті зламування через рідку відвідуваність.

Геннадій Бондарев Facebook Геннадія Бондарева

"Навколо мене люди – мої товариші, курсанти та студенти, які знають мене як офіцера, викладача і людину, яка не здатна на такі вчинки. І мені нема за що соромитися перед ними і боятися дивитися їм в очі за те, чому і як вчив. Слава Україні!" – підсумував Бондарев.

Однак відповідь скандального викладача майбутніх українських офіцерів не викликала довіри у користувачів мережі, і йому дорікнули зухвалою брехнею.

Так, в коментарях під його постом люди звернули увагу на невідповідність фактів: Бондарев стверджував, що не заходив в "Однокласники" після їх заборони в Україні у 2017 році, проте на його сторінці є набагато старіші пости сепаратистського змісту за 2014 рік.

Крім того, на спробу виправдання Бондарева відреагували і на сторінці "Зрадники військової присяги ХІТВ" у Facebook, де і з'явився компромат на нього.

"Нешановний Геннадію Володимировичу! Годі влаштовувати шоу і говорити, що це якась провокація, фейк і наклеп. Комусь потрібно зганьбити ваше ім'я? Ви самі ганьбили його своїми діями на своєму акаунті протягом п'яти років. Чому одразу після публікації ви намагалися почистити акаунт, а потім зрозуміли що п'ять років історії в соцмережі так швидко не почистити і його видалили? Ваш акаунт не зламували, ви ним спокійно користувалися всі ці роки і викладали там свою позицію. Вам навіть не вистачає мужності зізнатися в цих діях і зробити правильний висновок й вибачитися. Але до цього ми були готові, як і до того, що ви почнете себе вибілювати і говорити, що акаунт зламали. Хочете продовження, тому що не маєте мужності, буде вам продовження. Ви самі ганьбите славне Харківське танкове", – звернулися до сепаратиста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківському інституті танкових військ відреагували на скандал з Бондаревим і пообіцяли провести службову перевірку, а також належним чином покарати військового.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!