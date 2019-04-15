Немає за що везти в Росію: офіцер ЗСУ показав мертвого найманця "ДНР"

У мережі опублікували дані загиблого на Донбасі терориста "ДНР" Іллі Колосова з позивним "Кот".
Російського найманця вбили 11 квітня, повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, на транспортування тіла убитого бойовика в Росію збирають гроші "з миру по нитці".
На сайті "Миротворець" також опублікована інформація про вбитого терориста. Народився Ілля Колосов 30 квітня 1990 року в станиці Новопокровська, Краснодарський край, Росія. 15 грудня 2014-го отримав "військовий квиток "ДНР". Використовував псевдонім "Ігор Свєтлов".
Убитий терорист "ДНР"
Убитий терорист "ДНР"
Убитий терорист "ДНР"
Убитий терорист "ДНР"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Офіцер ЗСУ показав чергового мертвого терориста "ДНР".
Українські військові на Донбасі знову знищили БМП противника в результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли.
Також відео знищення терористів на Донбасі захопило мережу.
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