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Немає за що везти в Росію: офіцер ЗСУ показав мертвого найманця "ДНР"

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У мережі опублікували дані загиблого на Донбасі терориста "ДНР" Іллі Колосова з позивним "Кот".

Російського найманця вбили 11 квітня, повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, на транспортування тіла убитого бойовика в Росію збирають гроші "з миру по нитці".

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На сайті "Миротворець" також опублікована інформація про вбитого терориста. Народився Ілля Колосов 30 квітня 1990 року в станиці Новопокровська, Краснодарський край, Росія. 15 грудня 2014-го отримав "військовий квиток "ДНР". Використовував псевдонім "Ігор Свєтлов".

Убитий терорист "ДНР"

Убитий терорист "ДНР"

Facebook

Убитий терорист "ДНР"

Убитий терорист "ДНР"

Facebook

Убитий терорист "ДНР"

Убитий терорист "ДНР"

Facebook

Убитий терорист "ДНР"

Убитий терорист "ДНР"

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Новиков Виталий
Новиков Виталий
Товарищи хохлы, а вы утверждает что Кубань это украина. И там живут справжнi козаки,та мрiють про повернення у лоно неньки.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Сколько соплей и истерики наблюдается в рашисткой сети "В контакте" в связи с ликвидацией очередной кацапской быдлоскотины! А тролли на Обозе все радуются и визжат: "патерь нет".
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