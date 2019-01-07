''Нема чого ділити церкви!'' Савченко зробила різку заяву про Томос

Народний депутат Надія Савченко, яка звинувачується в організації держперевороту, висловила думку, що об'єднання православних церков в Україні могло б відбутися без участі влади.

"У нас уже є один бог. Нічого його ділити на різні церкви", — заявила депутат в ефірі телеканалу NewsOne.

"Рано чи пізно в Україні церкви об'єднаються з доброї волі, а не під тиском. І це буде не через священиків або церковнослужителів, а завдяки громадам", — упевнена Савченко.

Надія Савченко GLOBAL LOOK

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Савченко висловилася про полонених українських моряків, заявивши про необхідність "поділити" Азовське море між Україною і Росією.