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''Нема чого ділити церкви!'' Савченко зробила різку заяву про Томос

1.4тЧитати матеріал російською

Народний депутат Надія Савченко, яка звинувачується в організації держперевороту, висловила думку, що об'єднання православних церков в Україні могло б відбутися без участі влади.

"У нас уже є один бог. Нічого його ділити на різні церкви", — заявила депутат в ефірі телеканалу NewsOne.

"Рано чи пізно в Україні церкви об'єднаються з доброї волі, а не під тиском. І це буде не через священиків або церковнослужителів, а завдяки громадам", — упевнена Савченко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, також Савченко висловилася про полонених українських моряків, заявивши про необхідність "поділити" Азовське море між Україною і Росією.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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