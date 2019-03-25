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"Нелюди відроджують секту": мережу нажахало "скрепне" свято Леніна в Криму

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Окупанти влаштували свято в дусі "русского міра" на честь "відродження" молодіжного комсомольського руху в анексованому українському Криму.

Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram-каналі, захід відбувся в місті Армянськ 24 березня.

"Хроніки гетто або як в окупованому Криму російські нелюди відроджують серед молоді тоталітарну секту під назвою "комсомол", — написав український військовослужбовець.

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Судячи з інформації із соцмереж, на зборах відбулося урочисте відкриття міського відділення "Ленінського комуністичного союзу молоді Російської Федерації".

При цьому зал прикрасили радянською символікою, багато присутніх були одягнені в червоні кофти із зображенням серпа і молота.

Окупанти вручили жителям міста комсомольські квитки, а також вибрали кращу речівку (наводимо її текст без змін та мовою оригіналу):

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Есть в Армянске комсомольцы, Молодежь поярче солнца Дружно красный флаг поднимем, И в свои ряды всех примем!

На завершення "торжества" окупанти та місцева молодь поклали квіти до пам'ятника Володимиру Леніну.

"Нелюди відроджують секту": мережу нажахало "скрепне" свято Леніна в Криму

Скріншот

"Нелюди відроджують секту": мережу нажахало "скрепне" свято Леніна в Криму

Соцмережі

"Нелюди відроджують секту": мережу нажахало "скрепне" свято Леніна в Криму

Соцмережі

"Нелюди відроджують секту": мережу нажахало "скрепне" свято Леніна в Криму

Соцмережі

"Нелюди відроджують секту": мережу нажахало "скрепне" свято Леніна в Криму

Соцмережі

"Нелюди відроджують секту": мережу нажахало "скрепне" свято Леніна в Криму

Скріншот

Ілюстрація

Ілюстрація

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. З відповідною заявою виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
фотографииАрмянскРосіяСРСР
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугуты вонючие, комсомол - организация для нормальных людей. :-) А "обиженные" - всегда недовольны. :-)))
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