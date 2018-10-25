Нелегальний видобуток піску на Київщині ''кришує'' скандальний прокурор — ЗМІ

Керівник Києво-Святошинської прокуратури Юрій Дмитрунь "кришує" діяльність нелегальних видобувачів піску, які працюють на піщаних кар'єрах Київської області.

Зокрема, встановлено, що прокурор як особисто, так і через мережу посередників, щомісяця отримує від нелегальних видобувачів піску в Києво-Святошинському районі неправомірну вигоду— 30-40% від обсягів видобутого піску за непритягнення їх до кримінальної відповідальності та/або закриття кримінальних виробництв у суді, пише ОРД.

Про це свідчить часто свідоме самоусунення прокурорів Києво-Святошинської місцевої прокуратури від підтримання обвинувачення у суді кримінальних проваджень, розпочатих за відповідними статтями кріммінального кодексу України.

Зазначається, що в цій справі Дмитруню допомагає голова Києво-Святошинського районного суду Київської області Тетяна Дубас, яка, використовуючи свої владні повноваження, надає підлеглим вказівки щодо прийняття свідомо неправомірних суддівських рішень у кримінальних провадженнях.

"Так, на сьогодні Дмитрунь і Дубас фактично впливають на хід низки досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, які стосуються зокрема порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин тощо", — йдеться у матеріалі.

Встановлено, що одним з посередників у корупційних відносинах між Дмитрунем і фігурантами кримінальних проваджень виступають його довірені особи, зокрема, Сергій Сєров — заступник керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, котрий відповідає за "збір" коштів із підприємців, які займаються нелегальним видобутком піску в Києво-Святошинському районі. Два інших підопічних Дмитруня — Олександр Сідашов та Олександр Цісаренко — відповідають за реалізацію "замовних" кримінальних проваджень в економічній сфері.

За інформацією журналістів, керівник Києво-Святошинської прокуратури не вперше потрапляє в поле уваги ЗМІ через ігнорування ним Закону з метою наживи і власної вигоди. Він є фігурантом кримінальної виробництва ГПУ, відкритого на вимогу Печерського суду за ст. 368-2 КК України за фактом незаконного збагачення.

"Варто нагадати також, що саме діяльність Дмитруня розкритикував за незадовільні результати і генеральний прокурор. Зокрема, за словами Луценка, в Ірпінському відділення поліції виявлені сотні безпідставно закритих справ, і прокуратура не реагує на це належним чином", — зазначено в матеріалі.

Згідно зі статистичними даними, щорічно в Київській області, нелегально видобувають до 7 млн тонн піску на суму до 15 млн доларів. Протягом 2016-2017 років ГУ Нацполіціі у Київській області було порушено понад 50 кримінальних проваджень і більше 10-ти справ відкрила Київська обласна прокуратура. Однак нелегальний піщаний бізнес продовжує досить успішно працювати у Київській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом знайшли новий піщаний клондайк нелегалів.