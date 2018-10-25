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/Розслідування

Нелегальний видобуток піску на Київщині ''кришує'' скандальний прокурор — ЗМІ

9.1тЧитати матеріал російською

Керівник Києво-Святошинської прокуратури Юрій Дмитрунь "кришує" діяльність нелегальних видобувачів піску, які працюють на піщаних кар'єрах Київської області.

Зокрема, встановлено, що прокурор як особисто, так і через мережу посередників, щомісяця отримує від нелегальних видобувачів піску в Києво-Святошинському районі неправомірну вигоду— 30-40% від обсягів видобутого піску за непритягнення їх до кримінальної відповідальності та/або закриття кримінальних виробництв у суді, пише ОРД.

Про це свідчить часто свідоме самоусунення прокурорів Києво-Святошинської місцевої прокуратури від підтримання обвинувачення у суді кримінальних проваджень, розпочатих за відповідними статтями кріммінального кодексу України.

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Зазначається, що в цій справі Дмитруню допомагає голова Києво-Святошинського районного суду Київської області Тетяна Дубас, яка, використовуючи свої владні повноваження, надає підлеглим вказівки щодо прийняття свідомо неправомірних суддівських рішень у кримінальних провадженнях.

"Так, на сьогодні Дмитрунь і Дубас фактично впливають на хід низки досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, які стосуються зокрема порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин тощо", — йдеться у матеріалі.

Встановлено, що одним з посередників у корупційних відносинах між Дмитрунем і фігурантами кримінальних проваджень виступають його довірені особи, зокрема, Сергій Сєров — заступник керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, котрий відповідає за "збір" коштів із підприємців, які займаються нелегальним видобутком піску в Києво-Святошинському районі. Два інших підопічних Дмитруня — Олександр Сідашов та Олександр Цісаренко — відповідають за реалізацію "замовних" кримінальних проваджень в економічній сфері.

За інформацією журналістів, керівник Києво-Святошинської прокуратури не вперше потрапляє в поле уваги ЗМІ через ігнорування ним Закону з метою наживи і власної вигоди. Він є фігурантом кримінальної виробництва ГПУ, відкритого на вимогу Печерського суду за ст. 368-2 КК України за фактом незаконного збагачення.

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"Варто нагадати також, що саме діяльність Дмитруня розкритикував за незадовільні результати і генеральний прокурор. Зокрема, за словами Луценка, в Ірпінському відділення поліції виявлені сотні безпідставно закритих справ, і прокуратура не реагує на це належним чином", — зазначено в матеріалі.

Згідно зі статистичними даними, щорічно в Київській області, нелегально видобувають до 7 млн тонн піску на суму до 15 млн доларів. Протягом 2016-2017 років ГУ Нацполіціі у Київській області було порушено понад 50 кримінальних проваджень і більше 10-ти справ відкрила Київська обласна прокуратура. Однак нелегальний піщаний бізнес продовжує досить успішно працювати у Київській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом знайшли новий піщаний клондайк нелегалів.

Читайте всі новини по темі "Незаконний видобуток піску на Київщині" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незаконний видобуток піску на Київщині
Місце
Україна
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Луговской Николай
Луговской Николай
Если это все происходит в столице,и все знают об этом незаконном бизнесе,а прокуратура сама его непосредственный "начальник" и ничего власть не может поделать,догадайтесь что происходит в глубинке,на местах.
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