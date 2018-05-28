Некомплект: чому бійці ЗСУ переходять на сторону "Л/ДНР"

Випадки переходу бійців української армії на сторону противника - "результат некомплекту", через що ряди військовослужбовців поповнюють "заробітчанами".

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст Юрій Бутусов, вказавши невтішну статистику: за останній місяць четверо українських бійців "перейшли лінію фронту до супротивника".

"Один із 36-ї бригади морської піхоти, двоє з 14-ї бригади, один із 30-ї бригади. "Зальотний місяць" такий вийшов", - написав Бутусов.

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"Результат некомплекту, який поповнюють "заробітчани". Коли некомплект на передовій досягає 60-70%, то вибір невеликий. Сидить такий "зальотчик", бухає, порушує дисципліну, конфліктує, всім незадоволений, а його не прибирають, бо і такий для чогось та стане в нагоді", - продовжив він.

Журналіст також розповів про випадок, коли службовець ЗСУ став зіркою російського ТБ.

"Наприклад, 35-річний Віталій Чміль із Миколаєва, з 36-ї бригади, пішов у ЗСУ в серпні 16-го, а тепер кинув сім'ю в Миколаєві, вирішив стати зіркою російського телебачення, бере участь у телепостановках противника", - повідав Бутусов.

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-охоронця "Мотороли" показали на передовій на стороні ЗСУ.