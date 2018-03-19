"Неймовірно дратують": у США розповіли, як "кондові Путінці" заважають українській діаспорі

Рівень підтримки Володимира Путіна росіянами в США навіть вищий ніж у самій РФ, і активістам з української діаспори часто доводиться протистояти їм на різних проукраїнських акціях.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів волонтер зі США, один із засновників організації United Help Ukraine, Юрій Янковський.

"Відкритих зіткнень у нас немає, але словесні конфлікти трапляються, оскільки ми організуємо всілякі протести біля російського посольства, куди зазвичай приходить найбільш кондова пропутінська публіка. І наші українські прапори і плакати їх неймовірно дратують", - заявив він.

За його словами, українці і росіяни в США раніше були практично одним співтовариством, і все у них було спільним - свята, заходи, фестивалі.

"Але, на жаль, з кінця 2013 року тільки дуже невелика частина росіян залишилися адекватними. І мені здається, що рівень підтримки Путіна росіянами в США навіть вищий, ніж у самій Росії. Ось такий парадокс", - пояснив волонтер.

Янковський наголосив, що реальний поділ відбувся дуже швидко.

"Ще в грудні 2013 року ми зрозуміли, що наші погляди діаметрально відрізняються. Хоча ще намагалися щось їм пояснити, все не вірили, що росіяни не розуміють очевидних для нас речей", - заявив він.

Волонтер пояснив, що вже навесні 2014-го стало ясно, що "це не помилка, не непорозуміння, що це примітивний шовінізм" росіян.

Як повідомляв "Обозреватель", також Янковський розповів про підтримку України в США.