Неїжпапа назвав Севастополь головною базою ВМС України та пообіцяв повернутися

Український флот повернеться до окупованого Росією Севастополь в Криму, адже саме там знаходиться головна база Військово-морських сил України.

Про це в інтерв'ю "Думській" розповів Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.

"Головна база Військово-морських сил України – це Севастополь. Я від цієї ідеї, принципу і меседжу ніколи не відмовлюся. Якщо ви подивитеся – у мене в приймальні висять фотографії кораблів – там на них написано "Севастополь". Я їх спеціально повісив, щоб всі розуміли, що головна база ВМС України – це Севастополь. Там я прослужив все своє корабельну життя. Ми повернемося", – сказав він.

Неїжпападодав, що у багатьох українських офіцерів на півострові залишилися житло, цінності, родичі. Але при цьому він сам не має наміру відвідувати анексуваний Крим.

"Я до цього ставлюся категорично – я поїду в Крим лише тоді, коли там буде наш синьо-жовтий прапор. Все. Крапка", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапарозповів, що Україна готується до можливого настання Росії з території Криму на Херсонську область.