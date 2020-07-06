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Неїжпапа назвав Севастополь головною базою ВМС України та пообіцяв повернутися

Тимур Григоренко
Розслідування
1,2 т.
Неїжпапа назвав Севастополь головною базою ВМС України та пообіцяв повернутися

Олексій Неіжпапа. 048

Український флот повернеться до окупованого Росією Севастополь в Криму, адже саме там знаходиться головна база Військово-морських сил України.

Про це в інтерв'ю "Думській" розповів Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.

"Головна база Військово-морських сил України – це Севастополь. Я від цієї ідеї, принципу і меседжу ніколи не відмовлюся. Якщо ви подивитеся – у мене в приймальні висять фотографії кораблів – там на них написано "Севастополь". Я їх спеціально повісив, щоб всі розуміли, що головна база ВМС України – це Севастополь. Там я прослужив все своє корабельну життя. Ми повернемося", – сказав він.

Неїжпападодав, що у багатьох українських офіцерів на півострові залишилися житло, цінності, родичі. Але при цьому він сам не має наміру відвідувати анексуваний Крим.

"Я до цього ставлюся категорично – я поїду в Крим лише тоді, коли там буде наш синьо-жовтий прапор. Все. Крапка", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапарозповів, що Україна готується до можливого настання Росії з території Криму на Херсонську область.

УкраїнаКримВМСОлексій Неїжпапа
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  2. Розслідування