Неїжпапа лобіював призначення підозрюваного в шпигунстві капітана корабля ВМС, – ЗМІ

Призначення капітаном корабля ВМС України "Олександр Охрименко" Анатолія Люлька, якого СБУ запідозрила у шпигунстві, нібито підтримував чинний командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Про це повідомив "Бабель" із посиланням на джерело у Військово-морських силах. Люлько навчався в Академії ВМС ім. Нахімова, якою керував Неїжпапа.

Як зазначили в СБУ, капітан корабля без дозволу командування виїхав до окупованого Криму, де "розпочав співпрацю зі спецслужбами РФ і отримав російське громадянство". Після цього офіцер повернувся до Одеси, де стоїть його корабель, і почав таємно збирати інформацію з обмеженим доступом для передання росіянам.

За даними "Бабеля", йдеться саме про Люлька.

Військовослужбовця ВМС ЗСУ відсторонено від обійманої посади, його допуск до державної таємниці скасували.

У ВМС України повідомили, що "всі обставини події з'ясовуються компетентними органами відповідно до вимог чинного законодавства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Світлодарську в районі проведення Операції Об'єднаних сил СБУ спіймала колишнього міліціонера, який збирав інформацію про українську армію для "Луганської народної республіки".