"Нех*й шастати!" Офіцер ЗСУ показав розгром "небратів" на Донбасі

Українські воїни знищили окупантів на одному з опорних пунктів на Донбасі.

Момент влучного удару потрапив на відео. Кадри у мережі показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Небраття почали вільно і нахабно пересуватися на своєму КСП. "Нех*й шастати на українській землі", – вирішили воїни ООС і відправили вітання. Двоє представників окупаційних сил приєдналися до "бригади 200", – прокоментував він.

Скріншот з відео

На кадрах видно влучний удар і потужний вибух у результаті нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" зазнали втрат у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. У мережі показали фото ліквідованих.

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