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"Нех*й шастати!" Офіцер ЗСУ показав розгром "небратів" на Донбасі

7.6тЧитати матеріал російською

Українські воїни знищили окупантів на одному з опорних пунктів на Донбасі.

Момент влучного удару потрапив на відео. Кадри у мережі показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Небраття почали вільно і нахабно пересуватися на своєму КСП. "Нех*й шастати на українській землі", – вирішили воїни ООС і відправили вітання. Двоє представників окупаційних сил приєдналися до "бригади 200", – прокоментував він.

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"Нех*й шастати!" Офіцер ЗСУ показав розгром "небратів" на Донбасі

Скріншот з відео

На кадрах видно влучний удар і потужний вибух у результаті нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" зазнали втрат у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. У мережі показали фото ліквідованих.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
"Мы уже после Минска-2 потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери - это космические цифры для современных войн." - Андрей Билецкий рассказал "Апострофу" ))
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
После заключения второго минского соглашения украинская армия потеряла больше тысячи человек. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал руководитель «Национального корпуса», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий. «Это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн», — отметил он. По словам Билецкого, украинские власти также не делают успехов в урегулировании гражданского конфликта. «Ей лучше виртуальными рассказами о своих достижениях перебивать эту тему, чем объяснять, почему на пятый год войны не продвинулись никуда, хотя бы в вопросе освобождения Донбасса», — добавил депутат
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
И еще два шмаки-бума в Головке добавьте..смачных было.
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Юг Руси
Юг Руси
Бешенство Матки, ты уже на своей Головке набил?
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