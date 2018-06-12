"Нехай заберуть усіх ва*ників з України": письменник оцінив ідею Путіна

Україна подякує Росії, якщо та забере всіх ва*ників з країни.

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATEL висловив письменник Дмитро Капранов, коментуючи заяву Путіна про істотне скорочення жінок дітородного віку, про демографічні проблеми і плани щодо "залучення наших співвітчизників до Росії".

Він визнав: "Це давня історія - запрошення росіян повертатися з-за кордону. Зокрема, вона стосується і росіян, які живуть в Україні".

Дмитро Капранов Радіо Свобода

У той же час Капранов заявив: "Якщо вони заберуть з України всіх ва*ників, ми їм тільки подякуємо. Нехай забирають і чоловіків, а не тільки жінок. Взагалі, я б хотів, щоб вони забрали своїх співвітчизників, займалися своїми демографічними проблемами і більше не лізли в наші справи".

"Я підтримую всіх, хто хоче виїхати в Росію і стати її громадянами. Не все ж китайцям покращувати їхню демографічну ситуацію", - додав письменник.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський політолог і економіст Андрій Ілларіонов заявив : "Демографічною платою за соціальну катастрофу і "геополітичні успіхи" Кремля стали 180 тисяч дітей, що не народилися в Росії в минулому році".