Десятки тисяч росіян на кордоні: Жданов оцінив нову загрозу

Наразі військова присутність Російської Федерації біля кордонів України не дає підстав для додаткового занепокоєння.

"Нехай начальник Генштабу проведе прес-конференцію, нехай він повісить карту і покаже, що стоїть на нашому кордоні, на якій відстані, в якій мірі укомплектованості. Народ видихне з полегшенням і буде розуміти, яка ситуація на кордоні", – заявив OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов, коментуючи заяву командувача штабу ООС.

Збройні сили РФ, ілюстрація Армейский Вестник

"Я нагадаю, що з 2015 року Російська Федерація будує дві військові бази в районі Бєлгорода. Туди передислокована на постійній основі 18-та окрема механізована бригада. З урахуванням того, що РФ відмовляється від бригадно-батальйонної структури Збройних Сил, ця бригада буде перетворюватися на дивізію", – сказав він.

Разом з тим експерт підкреслив: загальна чисельність російських збройних формувань, розміщених поблизу кордону України, залишилася незмінною – близько 83 тисяч осіб.

"Вони будують базу, нарощують інфраструктуру. Звичайно, з'являються якісь можливості для розміщення нової техніки, але перекидати їм поки що нічого. Єдине, що Росія перекинула до нашого кордону в якості збільшення чисельності техніки і особового складу техніки, це 250 танків, які завели під час навчань "Схід-2018". Але там мотлох 50-річної давності – Т-62, Т-64, які були на зберіганні за Уралом. З особовим складом у Росії величезні проблеми", – пояснив Жданов.

Таким чином, "немає особливого приводу для занепокоєння".

У той же час він зауважив: "Нова команда починає страждати маніпуляціями в плані залякування населення".

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Як писав OBOZREVATEL, заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар заявив: Росія продовжує нарощувати військові сили уздовж кордону з Україною на Харківському напрямку.

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